Il monitor perfetto per giocare online: prezzo shock per poche ore, con lo sconto dell’11%

Il monitor da gaming di Minifire è un prodotto grande e generoso con un pannello da 27 pollici progettato per offrire un’esperienza di gioco fluida e immersiva, grazie a specifiche tecniche di alto livello. Vanta una risoluzione WQHD 2K (2560 x 1440), ha il refresh rate di 180 Hz e un tempo di risposta di soli 1 ms, per una reattività senza eguali.

Lo troverai fantastico per il gaming competitivo e il merito è anche della tecnologia AMD FreeSync+ che serve per assicurare una sincronizzazione ottimale con la GPU, eliminando tearing e stuttering. Oggi lo puoi acquistare su Amazon a 169,99€, con l’11% di sconto, un’opportunità interessante per chi vuole migliorare il proprio setup senza spendere una fortuna.

Il monitor Minifire utilizza un pannello Rapid IPS, che offre colori vividi, contrasti ben bilanciati e ampi angoli di visione, migliorando sia l’esperienza di gioco che quella multimediale. La risoluzione 2K WQHD (2560 x 1440) assicura immagini più definite rispetto al Full HD, rendendo ogni dettaglio più chiaro e preciso.

Con un refresh rate di 180 Hz, questo monitor assicura transizioni fluide e reattive, ideali per i giochi più veloci come FPS, MOBA e battle royale. Il tempo di risposta di 1 ms elimina effetti ghosting e scie fastidiose, garantendo un gameplay ultra-reattivo.

La tecnologia AMD FreeSync+ sincronizza il monitor con la scheda grafica, riducendo tearing e stuttering, migliorando così la fluidità delle immagini anche in situazioni di gioco frenetico.

La compatibilità HDR e la copertura 120% dello spazio colore sRGB offrono una gamma cromatica più ampia, con neri più profondi e bianchi più brillanti, rendendo le immagini più realistiche.

Il monitor è dotato di porte HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2, così lo troverai compatibile con qualsiasi terminale: PC, console di nuova generazione e altri dispositivi multimediali. Nella confezione è incluso un cavo DisplayPort per una connessione immediata e senza problemi.

Per concludere, possiamo definire il monitor di Minifire come un’ottima scelta per giocatori e appassionati di contenuti multimediali, grazie alle caratteristiche premium di cui dispone.

È in super offerta su Amazon a 169,99€, con l’11% di sconto. C’è la consegna celere e immediata con Prime.