Il monitor curvo di Samsung da 27'' riesce a fare la differenza: lo sconto è folle (-55%)

Un display curvo riesce a garantire un'esperienza ancora più immersiva rispetto a quelli piatti, ma quale scegliere? Per chi punta al rapporto qualità-prezzo, oggi è imperdibile il Samsung S39GD (modello 2025 ), che con curvatura di 1800R, diagonale di 27 pollici, frequenza di aggiornamento di 100Hz e diverse modalità per il comfort visivo, oggi crolla del 55% su Amazon e costa dunque solo 159,90€ , compresa spedizione. Attenzione però, perché si tratta di una offerta a tempo, dunque potrebbe terminare anche nel giro di pochissime ore.

Esperienza immersiva con il monitor Samsung da 27'' con speaker integrati

Il monitor di Samsung vanta una risoluzione Full HD (1920x1080), perfetta per garantire il massimo del dettaglio su un pannello da 27 pollici. Altra caratteristica importante è la tecnologia VA, che assicura colori vividi e neri profondi, con un ottimo contrasto che migliora la qualità dell'immagine rispetto ai tradizionali pannelli TN. La frequenza di aggiornamento di 100Hz si traduce poi in una fluidità superiore rispetto ai classici monitor a 60Hz, rendendolo ideale per chi ama godersi video e giochi senza scatti o sfocature evidenti, mentre il tempo di risposta di 4ms (GtG) riduce il motion blur per un’esperienza più nitida nei movimenti rapidi, utile sia per il gaming che per la produttività.

Nell'elenco delle specifiche si fanno notare anche le soluzioni pensate per proteggere la vista, come l’Eye Saver M ode , che riduce l’emissione di luce blu per prevenire l'affaticamento oculare, e il Flicker Free, che elimina lo sfarfallio dello schermo, garantendo sessioni di utilizzo prolungate senza stress visivo. Per chi ama i videogiochi, la Game Mode ottimizza contrasto e colori, offrendo una resa visiva più adatta alle scene di gioco più intense. Parlando di gaming, fondamentale è anche il refresh rate di 100Hz.

Dal punto di vista della connettività, il monitor offre una porta HDMI e un ingresso D-Sub, permettendo di collegare facilmente PC, console di gioco o altri dispositivi. Da apprezzare anche la scelta di integrare degli speaker, una caratteristica che aggiunge comodità a chi non vuole utilizzare altoparlanti esterni e vuole mantenere la propria postazione più pulita e ordinata.

Ma quindi, perché acquistare un monitor curvo? In sintesi, un monitor di questo tipo porta con sé una copertura più ampia del campo visivo, migliorando il coinvolgimento (soprattutto nel caso di film, serie TV e videogiochi) e, allo stesso tempo, riducendo gli elementi di distrazione. Approfitta della promo e acquista il monitor curvo Samsung a metà prezzo.