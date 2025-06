Il mini frigorifero perfetto per la tua estate: costa poco, ma è indispensabile (-15%)

Un piccolo frigorifero che si adatta ad ogni contesto: il prodotto di YASHE da 4 litri rappresenta una soluzione pratica e versatile per chi cerca un elettrodomestico compatto, ideale per mantenere bevande e alimenti alla temperatura desiderata, sia a casa che in movimento.

Mini frigorifero di YASHE in promozione su Amazon

Disponibile su Amazon a un prezzo promozionale di 42,49€, rispetto al costo originario di 49,99€, questo modello unisce design portatile e funzionalità sorprendenti.

Con dimensioni di 27,3 x 19,4 x 29 cm e un peso di soli 2 kg, il dispositivo si presta a molteplici utilizzi: dall'ufficio alla camera da letto, fino ai viaggi in auto, grazie alla possibilità di alimentazione sia tramite corrente alternata (AC 220V) che continua (DC 12V).

Tra i punti di forza principali spicca la sua flessibilità termica. Il mini frigo YASHE offre due modalità operative: raffreddamento, che abbassa la temperatura interna di 18-22°C rispetto all'ambiente, e riscaldamento, che mantiene il contenuto caldo fino a 66°C. Questa doppia funzione lo rende adatto non solo alla conservazione di bibite fresche, ma anche al mantenimento della temperatura di cibi caldi, ampliando così le possibilità di utilizzo.

La capacità interna è sufficiente per contenere fino a sei lattine da 330 ml, rendendolo perfetto per spazi ridotti o per chi desidera un frigorifero personale a portata di mano.

Approfitta dell'offerta e acquistalo adesso su Amazon; è il gadget perfetto per rendere i tuoi spazi ancora più funzionali e confortevoli.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.