Il mini drone pieghevole che porti ovunque e registra tutto: al 37% di sconto è un vero gioiellino

Alla ricerca del tuo primo drone? Questo modello pieghevole con doppia telecamera è in offerta: oggi puoi acquistarlo a 38,05 euro su Amazon, scontato del 37%. Questo modello offre un bel mix di funzionalità, che lo rendono particolarmente adatto ai curiosi di questo mondo, ma anche ai più esperti.
Non c’è alcun obbligo di licenza
Il drone si distingue innanzitutto per il formato pieghevole, che consente di trasportarlo facilmente anche durante escursioni o spostamenti occasionali. Dal momento che pesa solo 140 grammi, non è necessario l’obbligo di licenza per il volo: così puoi concentrarti solamente sull’esperienza d’uso. Interessante è la presenza di una luce LED blu integrata, utile non solo per la localizzazione in condizioni di scarsa visibilità, ma anche per conferire al drone una presenza riconoscibile durante il volo serale.
Sul fronte tecnico, il drone propone una doppia telecamera 1080p con regolazione elettrica dell’inclinazione fino a 90 gradi. Questo dettaglio permette di variare l’inquadratura direttamente dal telecomando, adattando la prospettiva alle esigenze del momento e garantendo immagini nitide anche in condizioni di luce non ottimali. La funzione FPV (First Person View) consente di ricevere lo streaming video in tempo reale sul proprio smartphone, trasformando ogni volo in un’occasione per esplorare l’ambiente circostante da un punto di vista privilegiato.
Tra le modalità più interessanti, la funzione Tap Fly permette di tracciare un percorso sull’app dedicata: il drone seguirà in autonomia la traiettoria disegnata, facilitando le riprese panoramiche e minimizzando il rischio di errori. Non manca il supporto ai sensori di rilevamento ostacoli, utili per evitare collisioni e rendere il volo più sicuro anche in spazi ristretti. Da segnalare anche il controllo gestuale, che consente di avviare la registrazione video o scattare una foto semplicemente mostrando il palmo della mano o il segno di “V” entro una distanza di 5 metri: una soluzione pratica per selfie di gruppo o riprese spontanee.
Il modello si rivolge anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo dei droni, grazie alla modalità headless che elimina la confusione sulla direzione di volo e al tasto di decollo/atterraggio automatico, pensato per rendere più intuitivo il controllo. La resistenza al vento di livello 4 offre una certa affidabilità anche in condizioni meteorologiche non ideali, mentre la possibilità di eseguire flip 3D e il volo su traiettoria arricchiscono ulteriormente il pacchetto di funzionalità disponibili.
Nella confezione è inclusa una batteria agli ioni di litio, con la possibilità di acquistare batterie aggiuntive per prolungare le sessioni di volo senza interruzioni. Questo drone super compatto è adatto a sperimentare la fotografia aerea con un approccio pratico e senza eccessive difficoltà. Acquistalo subito con uno sconto del 37%, per te o come idea regalo.