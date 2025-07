Il mini compressore Bosch da avere sempre con te: in promo speciale su Amazon

È così piccolo che lo metti ovunque: nel bagagliaio, tra i cassetti dell’auto, perfino in borsa. Parliamo di EasyPump di Bosch, un mini compressore efficiente e discreto che ti permette di gonfiare qualsiasi cosa, dai palloni agli pneumatici, in pochi minuti. Oggi è in offertissima su Amazon: acquistalo a soli 52,99 euro, con uno sconto del 18%.

Compattezza e versatilità: la filosofia Bosch

Chi è abituato a muoversi spesso sa bene quanto sia importante poter contare su dispositivi che occupano poco spazio e pesano il minimo indispensabile. Con i suoi 430 grammi e le dimensioni contenute, questo mini comrpessore Bosch si inserisce senza difficoltà nel bagagliaio dell’auto, nello zaino o nella borsa da viaggio.

La pressione massima che il dispositivo può raggiungere è di 10,3 bar (150 PSI), sufficiente per gonfiare pneumatici di auto, moto, biciclette, palloni e articoli gonfiabili per sport acquatici. Il sistema di autostop intelligente consente di impostare il valore desiderato e di interrompere automaticamente il gonfiaggio una volta raggiunta la pressione selezionata.

Presentre anche un display digitale retroilluminato che facilita la lettura dei dati anche in condizioni di luce scarsa. È possibile scegliere tra tre diverse unità di misura (PSI, bar, kPa) e include una pratica luce LED integrata, per operare in sicurezza anche durante le ore serali o in situazioni di emergenza.

Da sottolineare la batteria al litio da 3,0 Ah, ricaricabile tramite USB-C e quindi anche utilizzando un semplice power bank o adattatore per auto. C’è anche una comoda funzione di autospegnimento dopo 5 minuti di inattività, che aiuta a preservare la batteria residua.

La confezione include tutto il necessario per un utilizzo immediato: cavo USB, adattatori per diverse valvole e una custodia in tessuto. La minipompa Bosch è un accessorio che tutti gli automobilisti dovrebbero avere con sé, in qualsiasi momento: è il momento di acquistarlo, con il 18% di sconto.

