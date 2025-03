Il miglior strumento per il giardinaggio: compra adesso le forbici da potatura e risparmia il 5%

La potatura professionale richiede strumenti affidabili e performanti, soprattutto quando si tratta di alberi da frutto e piante ad alto fusto. Le forbici da potatura a batteria con asta telescopica fino a 2 metri, motore brushless e lame SK7rappresentano una soluzione efficiente per chi cerca precisione e comodità nel giardinaggio. Grazie a uno sconto del 5% a tempo limitato su Amazon, il prezzo scende a 170,99€.

Forbici da potatura a batteria con asta telescopica: in offerta su Amazon a 170,99€

Queste forbici da potatura sono dotate di lame SK7 in acciaio ad alta resistenza, in grado di eseguire tagli netti e precisi su rami fino a 50 mm di diametro. La loro capacità di taglio le rende adatte sia per la potatura di alberi da frutto che per il mantenimento di siepi, vigneti e piante ornamentali.

Il motore senza spazzole (brushless) offre maggiore durata e meno usura rispetto ai motori tradizionali, garantendo più potenza e meno manutenzione nel tempo.

Grazie all’asta telescopica estensibile fino a 2 metri, è possibile raggiungere facilmente rami alti senza bisogno di scale o attrezzi aggiuntivi. Questo sistema consente di lavorare con maggiore sicurezza e stabilità, evitando il rischio di incidenti legati a posizioni scomode o precarie. L’asta poi, è ergonomica e leggera, riducendo l’affaticamento durante l’uso prolungato.

Il kit include due batterie ricaricabili da 2000 mAh, che garantiscono un’autonomia sufficiente per completare diverse ore di lavoro continuo senza interruzioni. Questo permette di affrontare lavori intensivi in giardino o nel frutteto senza dover ricaricare frequentemente l’attrezzo.

Il sistema di ricarica rapida riduce i tempi di attesa, permettendo di tornare rapidamente all’opera. Le forbici sono progettate per offrire una presa comoda e sicura, con un grilletto sensibile che permette di azionare la lama con facilità. Il sistema di blocco di sicurezza previene attivazioni accidentali, riducendo il rischio di infortuni durante l’uso o il trasporto.

Il costo originale di queste forbici da potatura è di 179,99€, ma grazie allo sconto del 5% su Amazon, il prezzo finale è di 170,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.