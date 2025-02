Il miglior laptop per l’università lo paghi pochissimo: è un Chromebook di ASUS e costa meno di 350€

Se frequenti l’università o sei alla ricerca di un nuovo notebook per lo studio che costi poco ma che riesca ad aprirti tutti i programmi di cui hai bisogno, sappi che la scelta migliore ricade sempre su un Chromebook. Nello specifico, il modello CX3402CBA di ASUS è la scelta migliore che tu possa fare.

Con display FHD da 14” anti-riflesso, un processore Intel Core i3 di 12ª generazione, 8GB di RAM e 128GB UFS, offre prestazioni fluide e una batteria di lunga durata. Basato su ChromeOS, garantisce avvio istantaneo, aggiornamenti automatici e sicurezza integrata. Oggi su Amazon è disponibile a 349,00€, con il 22% di sconto, un’occasione perfetta per acquistare un PC potente e versatile a un prezzo competitivo.

ASUS Chromebook Plus CX3402CBA: il notebook veloce e leggero perfetto per studio e lavoro, ora in offerta su Amazon

Grazie al processore Intel Core i3-1215U, il Chromebook Plus ti permette di beneficiare di una device sempre prestante in ogni occasione, così potrai navigare, lavorare e gestire multitasking senza rallentamenti.

Il display FullHD da 14 pollici offre immagini nitide e colori brillanti, mentre il trattamento anti-riflesso riduce l’affaticamento visivo, rendendolo perfetto per lunghe sessioni di lavoro o studio.

Con ChromeOS, il notebook si accende in pochi secondi, offre aggiornamenti automatici e protezione antivirus integrata, garantendo un’esperienza sicura e senza intoppi.

La combinazione di 8 GB di RAM e 128 GB UFS invece assicura un’ottima fluidità nel multitasking e uno spazio di archiviazione sufficiente per file, documenti e applicazioni. Pesa pochissimo, pertanto è facile da trasportare, perfetto per chi lavora in mobilità o studia fuori casa. La batteria offre un’autonomia prolungata, permettendoti di usarlo tutto il giorno senza preoccuparti della ricarica.

Ottimizzato per Google Workspace e le app Android, questo Chromebook è l’ideale per chi usa Google Drive, Docs, Gmail e le app di videoconferenza come Meet e Zoom.

ASUS Chromebook Plus CX3402CBA è il notebook perfetto per studenti, professionisti e chi cerca un dispositivo veloce, sicuro e facile da usare. Con processore Intel Core i3, display FHD da 14”, ChromeOS e batteria a lunga durata, offre prestazioni eccellenti in un formato leggero e portatile. Grazie all’offerta su Amazon a 349,00€, con il 22% di sconto, è il momento perfetto per acquistarlo a un prezzo vantaggioso.