Il miglior aspiratore sul mercato è di Bosch e costa pochissimo con le offerte del giorno (-19%)

L’aspiratore multifunzione Bosch AdvancedVac 20 si presenta come una soluzione versatile e affidabile per la gestione della pulizia in ambito domestico e per piccoli laboratori. Oggi è possibile acquistarlo su Amazon a 109,99 euro, con una riduzione di prezzo rispetto al listino, rendendo questa proposta interessante per chi cerca un dispositivo solido senza dover affrontare una spesa eccessiva. Ti ricordiamo che, in occasione del compleanno di Amazon Italia, potrai beneficiare di un ulteriore sconto di 15€ sul prezzo finale del gadget applicando il codice IT15Y al checkout.

Una versatilità pensata per ogni esigenza di pulizia

Uno degli aspetti che caratterizza Bosch AdvancedVac 20 è la sua capacità di adattarsi a diverse esigenze: l’apparecchio consente infatti di alternare senza difficoltà l’aspirazione a secco e la raccolta di liquidi, includendo anche la funzione di soffiaggio. Questa flessibilità lo rende particolarmente adatto sia per la manutenzione quotidiana della casa, sia per affrontare lavori più specifici, come la pulizia di un laboratorio o la rimozione di fogliame e detriti in ambienti esterni.

Il cuore dell’AdvancedVac 20 è un motore da 1200 watt, in grado di garantire una potenza aspirante sufficiente anche per affrontare residui di dimensioni importanti. Il serbatoio, dalla capienza di 20 litri, permette di lavorare a lungo senza dover interrompere l’attività per svuotarlo. La gestione dei liquidi avviene con la stessa semplicità con cui si aspirano polveri e detriti, grazie a un sistema di raccolta ben progettato.

Tra le dotazioni tecniche spicca anche il sistema di accensione automatica: collegando un utensile elettrico compatibile, l’aspiratore si attiva automaticamente al momento dell’uso, un vantaggio concreto per chi già utilizza strumenti Bosch Green con attacco rotondo. Questa funzione, pensata per ottimizzare i tempi e semplificare il lavoro, sottolinea l’attenzione di Bosch verso le esigenze pratiche dell’utente.

Bosch AdvancedVac 20 continua a distinguersi come strumento affidabile e poliedrico, capace di rispondere alle esigenze di chi cerca una soluzione efficace per la manutenzione degli spazi. La riduzione di prezzo attuale rappresenta un’opportunità per valutare un prodotto che, per caratteristiche tecniche e dotazione, mantiene ancora oggi una posizione di rilievo tra gli aspiratori multifunzione. Oggi lo paghi solo 109,99 euro su Amazon e puoi beneficiare di un ulteriore sconto di 15€ applicando il codice IT15Y al checkout.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.