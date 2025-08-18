Domenica 17 Agosto 2025

La Ue allargata si gioca il futuro

Gabriele Canè
La Ue allargata si gioca il futuro
Migliori
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Camera ardente Pippo BaudoCalendario scolasticoUcraina-RussiaSinner Alcaraz oggiNeonati morti Bolzano
Acquista il giornale
MiglioriIl lavatappeti che non ti aspetti è in promozione (per poche ore) su Amazon: prezzo shock (-6%)
18 ago 2025
WhatsAppXPrint
A cura di BlazeMedia

Il lavatappeti che non ti aspetti è in promozione (per poche ore) su Amazon: prezzo shock (-6%)

Vacmaster SCB0501: aspirapolvere lavatappeti da 500W con doppio serbatoio, accessori e detergente incluso, ora in offerta su Amazon a 84,99 euro.

aspirapolvere e lavatappeti Vacmaster

aspirapolvere e lavatappeti Vacmaster

Nel panorama degli strumenti per la pulizia domestica, Vacmaster SCB0501 si distingue per una proposta concreta e funzionale, pensata per chi cerca risultati affidabili senza complicazioni. In questo periodo, il dispositivo viene proposto a 84,99 euro, con una riduzione rispetto al prezzo di listino che rende l’acquisto ancora più interessante per chi desidera rinnovare la dotazione di casa con un prodotto versatile.

﻿Vedi l’offerta

Soluzione compatta per la pulizia di tessuti e superfici

La scelta di un motore da 500W garantisce una potenza sufficiente per affrontare anche lo sporco più ostinato, mentre il sistema a doppio serbatoio – uno da 1,6 litri per l’acqua pulita e uno per la raccolta dei residui – permette di mantenere sempre separati i liquidi e semplifica le operazioni di manutenzione.

Il funzionamento del dispositivo si basa su un approccio semplice: spruzzare, spazzolare e aspirare in un unico passaggio, ottimizzando i tempi e riducendo lo sforzo richiesto. Grazie agli accessori intercambiabili, è possibile adattare il pulitore alle diverse esigenze: il beccuccio stretto si rivela particolarmente utile per trattare le macchie più difficili, mentre quello largo consente di intervenire rapidamente su superfici più ampie come tappeti o moquette. Nella confezione è inclusa anche una soluzione detergente specifica, studiata per favorire la rimozione delle macchie persistenti.

Vacmaster SCB0501 Lavatappeti Aspirapolvere Tessuti Lava Tappezzeria Asciuga e Aspira Acqua Pulitore a Vapore per Divano Tappeti Moquette Tappezzeria Scale e Auto Pulisci Lavadivani

Vacmaster SCB0501 Lavatappeti Aspirapolvere Tessuti Lava Tappezzeria Asciuga e Aspira Acqua Pulitore a Vapore per Divano Tappeti Moquette Tappezzeria Scale e Auto Pulisci Lavadivani

84.99 89.99 6%
Vedi l'offerta

Uno degli aspetti che maggiormente contribuiscono alla praticità d’uso è rappresentato dalla lunghezza del cavo di alimentazione (5 metri) e dal tubo flessibile di 1,8 metri, che consentono di raggiungere facilmente ogni angolo della casa o dell’auto. L’alimentazione a 240V elimina la necessità di batterie, garantendo prestazioni costanti per tutta la durata dell’utilizzo. Questa caratteristica si rivela particolarmente apprezzabile durante le sessioni di pulizia più lunghe, dove la continuità operativa è fondamentale.

Prendilo con questo mega sconto

Il Vacmaster SCB0501 è progettato per adattarsi a una vasta gamma di superfici tessili: dal divano ai tappeti, dalla moquette agli interni dell’auto. L’utilizzo di detergenti a bassa schiumosità è consigliato per ottenere risultati ottimali e preservare nel tempo le prestazioni del dispositivo. L’attenzione ai dettagli si riflette anche nella facilità di manutenzione: la gestione dei serbatoi e la pulizia degli accessori sono operazioni rapide, pensate per semplificare la routine domestica. Costa soltanto 84,99 euro su Amazon, IVA inclusa.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata