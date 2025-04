Il giardiniere automatico che stavi aspettando: il Redkey MGC500 è in offerta su Amazon

Godersi il proprio giardino, e con il minimo sforzo grazie ad un piccolo ma instancabile aiutante tech che lavora per mantenerlo sempre perfetto. Il Redkey MGC500 svolge proprio questo compito, essendo un tagliaerba pensato per prendersi cura degli spazi verdi fino a 500 m² in totale autonomia. Il costo promozionale di questo utilissimo dispositivo è attualmente di 529,99€, ma bisogna riscattare manualmente il coupon di 94€ offerto da Amazon.

Addio tagli faticosi: il tuo prato si cura da solo con Redkey MGC500

Il Redkey MGC500 vanta il sistema di posizionamento preciso con tecnologia brevettata C-TOF. Grazie a questo innovativo sistema, il robot non solo mappa e pianifica il percorso di taglio in maniera intelligente, ma è anche in grado di riprendere esattamente da dove aveva lasciato dopo una pausa o una ricarica. Ciò si traduce in tagli uniformi, senza sovrapposizioni o zone trascurate, e con una efficienza tre volte superiore rispetto ai rasaerba tradizionali, spiega la società.

Anche dal punto di vista della potenza e dell'adattabilità, il Redkey MGC500 non delude. Con due ruote motrici e un angolo di inclinazione massimo gestibile di 24°, svolge perfettamente il suo lavoro anche in giardini più irregolari o con leggere pendenze. I suoi sensori di collisione permettono di evitare ostacoli con intelligenza, mentre la modalità veloce consente di gestire rapidamente aree più piccole, come cortili di 7 m², in pochi minuti.

Le lame intelligenti sono un altro fiore all’occhiello di questo dispositivo. Controllabili tramite app, permettono di regolare l’altezza di taglio da 3 a 7 cm, mentre la larghezza di 20 cm migliora la copertura del prato fino al 56%. E se il robot incontra erba particolarmente alta o folta, le lame si adattano automaticamente per completare al meglio il lavoro. Un dettaglio che molti apprezzeranno è il sistema di rilevamento delle rotture del cavo. Se c'è un’interruzione, grazie all’app si può identificare il punto esatto del danno e risolverlo rapidamente con i connettori inclusi.

Infine, l'autonomia assicura fino a 70 minuti di lavoro per carica. E quando la batteria è quasi scarica, il robot rientra autonomamente alla stazione e riparte una volta raggiunto il 90% di carica. La promo è disponibile ancora per poco: acquista il tagliaerba RedKey con 94€ di sconto.