Il gadget da avere in auto e in garage: potente, smart e adesso anche scontato (-11%)

Versatilità e tecnologia compatta per il gonfiaggio: Bosch EasyPump si distingue come un alleato pratico e funzionale per gestire le necessità quotidiane. Attualmente proposto a 56,69 euro, rappresenta un’opzione interessante per chi cerca un compressore portatile con caratteristiche moderne e prestazioni affidabili. Questo prodotto è pensato per adattarsi a diverse situazioni, rendendolo un dispositivo polivalente per l'uso personale.

Il miglior compressore portatile per biciclette e non solo

Con un peso contenuto di soli 430 grammi, questo compressore è in grado di raggiungere una pressione massima di 10,3 bar (150 PSI), rendendolo ideale per gonfiare pneumatici di auto, moto e biciclette, palloni sportivi e piccoli gonfiabili.

Tra le sue caratteristiche principali spicca la funzione Autostop, che consente di preimpostare il livello di pressione desiderato, selezionabile in unità di misura come PSI, bar o kPa.

Il sistema interrompe automaticamente il gonfiaggio una volta raggiunto il valore programmato, garantendo così precisione e sicurezza durante l’uso.

Un altro punto di forza è il display digitale retroilluminato, che permette di monitorare in tempo reale la pressione attuale, quella preimpostata e il livello di carica della batteria. Questo aspetto si combina con la luce LED integrata, utile per illuminare la valvola in condizioni di scarsa visibilità, rendendo il dispositivo adatto anche per utilizzi notturni o in ambienti poco illuminati.

La batteria interna agli ioni di litio, abbinata a una potenza di 250 watt, garantisce un’autonomia sufficiente per molteplici operazioni di gonfiaggio. La ricarica avviene tramite un pratico cavo USB-C, offrendo una soluzione compatibile con i caricabatterie moderni e rendendo il dispositivo facile da utilizzare ovunque. Inoltre, per ottimizzare il consumo energetico, il compressore si spegne automaticamente dopo cinque minuti di inattività.

Il kit include numerosi accessori per estendere le possibilità d’uso: un cavo USB, un attacco per pneumatici, un ago per palloni, adattatori per biciclette e gonfiabili, e un sacchetto in tessuto per il trasporto. L’imballaggio, interamente realizzato in cartone, sottolinea l’impegno del marchio verso soluzioni più sostenibili.

Acquistalo adesso a soli 56,69€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

