Il gadget che ogni automobilista dovrebbe avere: ora a prezzo shock su Amazon (-41%)

Il dispositivo multifunzionale di TREKURE rappresenta una soluzione pratica e versatile per affrontare le emergenze stradali. Grazie all'offerta attuale su Amazon, è possibile acquistarlo al prezzo di 64,99 euro, scontato del 40% rispetto al prezzo originale di 109,99 euro. Questo avviatore con compressore integrato è pensato per garantire sicurezza e autonomia agli automobilisti, racchiudendo diverse funzionalità in un formato compatto e leggero.

Caratteristiche principali del dispositivo

Con una potenza di avviamento di 5000A, il dispositivo è in grado di avviare rapidamente motori a benzina fino a 10.0L e motori diesel, anche con batterie completamente scariche. La tecnologia di avviamento forzato assicura oltre 1000 cicli di ricarica, rendendolo un alleato affidabile nel tempo.

In situazioni di emergenza, la torcia integrata si rivela particolarmente utile, con tre modalità di illuminazione: luce fissa, lampeggiante e SOS arancione. La durata della batteria consente fino a 48 ore di utilizzo continuo, garantendo supporto anche in condizioni di scarsa visibilità.

Il compressore d'aria integrato, con una capacità di 35L/min e una pressione massima di 150 PSI, permette di gonfiare pneumatici con precisione, grazie alla possibilità di preimpostare i valori desiderati tramite il display LCD. Un sistema intelligente gestisce l'operazione in autonomia, garantendo un risultato ottimale.

La batteria da 23800 mAh offre anche la funzione di power bank, permettendo di ricaricare due dispositivi contemporaneamente tramite porte USB ad alta velocità. Inoltre, una porta DC da 160W consente di alimentare accessori come frigoriferi portatili o aspirapolvere, ampliando ulteriormente le possibilità d'uso.

