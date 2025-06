Il frullatore che fa tutto da solo: frulla, trita e si pulisce! Moulinex in super sconto (-33%)

Scopri il Moulinex PerfectMix, un frullatore di qualità premium che unisce prestazioni elevate a un design pratico e accattivante. Attualmente disponibile su Amazon a soli 79,99 euro, con uno sconto del 33%, questo modello rappresenta un'ottima occasione per chi cerca un alleato versatile in cucina.

Compatto, pratico e ricco di funzionalità

Il punto di forza di questo frullatore è senza dubbio il motore da 1200 W, capace di spingere le sue sei lame in acciaio inossidabile fino a 28.000 giri al minuto. Grazie alla tecnologia Powelix, le prestazioni risultano superiori del 30% rispetto ai modelli precedenti del marchio, garantendo risultati ottimali anche con gli ingredienti più impegnativi.

Il Moulinex PerfectMix non si limita alla potenza. È dotato di un vaso in vetro termoresistente da 2 litri, ideale per lavorare sia preparazioni calde che fredde senza timore di rotture. La capacità operativa effettiva di 1,5 litri lo rende perfetto per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia.

La praticità è un altro aspetto distintivo di questo elettrodomestico. Tra le sue funzioni troviamo tre programmi automatici per frullati, ghiaccio tritato e autopulizia, che semplificano notevolmente l'utilizzo quotidiano. Inoltre, le lame rimovibili facilitano la pulizia, rendendo l'intera esperienza ancora più piacevole.

Un dettaglio che non passa inosservato è il selettore retroilluminato, che varia d'intensità in base alla velocità selezionata. Con 18 impostazioni disponibili, il controllo è intuitivo e preciso, adattandosi perfettamente a ogni tipo di preparazione. Nonostante le sue elevate prestazioni, il frullatore mantiene una rumorosità contenuta di soli 45 dB, ideale per un uso confortevole in qualsiasi momento della giornata.

Le dimensioni compatte e il peso di 4,2 kg lo rendono facilmente collocabile in ogni cucina, senza sacrificare spazio prezioso. Questo modello combina efficienza e design, rispondendo alle esigenze di chi cerca un prodotto performante e allo stesso tempo esteticamente gradevole.

Con un risparmio di 39 euro rispetto al prezzo di listino originale di 118,99 euro, il Moulinex PerfectMix rappresenta un'opportunità interessante per chi desidera un frullatore affidabile e potente. Approfitta di questa offerta su Amazon e acquistalo subito con il 33% di sconto.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.