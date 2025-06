Il frullatore 3 in 1 che mancava nella tua cucina è firmato Tognana: super prezzo Amazon

Un elettrodomestico multifunzione che unisce design, praticità e convenienza: il frullatore 3 in 1 Tognana Iridea è la soluzione ideale per chi desidera semplificare le preparazioni culinarie senza rinunciare a un tocco di stile in cucina. Proposto a un prezzo vantaggioso di 34,17€, rappresenta un investimento da considerare per la tua cucina, grazie a uno sconto dell’8% rispetto al listino originale.

Un design funzionale che conquista

Concepito per rispondere a esigenze diverse, questo modello si distingue per la sua natura 3 in 1: all’occorrenza, diventa frullatore a immersione, tritatutto e sbattitore. Un vero alleato in cucina, progettato per garantire versatilità e semplicità d’uso in ogni ricetta.

Il frullatore Tognana si presenta con una colorazione verde salvia che si inserisce armoniosamente in cucine moderne e tradizionali. Le sue dimensioni compatte e il peso contenuto di appena 1,21 kg lo rendono pratico da maneggiare e riporre. Grazie all’impugnatura ergonomica, offre comfort anche durante un utilizzo prolungato, riducendo l’affaticamento del polso.

Questo elettrodomestico include una serie di accessori che ampliano le possibilità in cucina. Nel set troverai una frusta per montare, un contenitore da 600 ml e un tritatutto da 500 ml, ideali per preparare salse, impasti, frullati e molto altro. L’asta rimovibile con lame in acciaio inox di alta qualità garantisce una performance di taglio eccellente e facilita le operazioni di pulizia.

Questo accessorio offre due velocità di funzionamento, pensate per adattarsi a diverse consistenze e tipi di preparazione. Dalle operazioni più delicate a quelle che richiedono maggiore potenza, questo elettrodomestico è progettato per offrire risultati sempre ottimali. Alimentato a 220 Volt, si adatta perfettamente agli standard domestici, rendendo il suo utilizzo immediato e intuitivo.

Grazie alla qualità dei materiali e alla cura per i dettagli, il frullatore Tognana Iridea è pensato per durare a lungo, rappresentando un acquisto affidabile per chi cerca funzionalità senza compromessi. La facilità di manutenzione, garantita dall’attacco rimovibile, contribuisce a mantenerlo sempre in perfette condizioni, pronto per nuove creazioni culinarie.

Se stai cercando un elettrodomestico che unisca efficienza, praticità e un’estetica curata, questa è un’opzione da considerare seriamente. Acquistalo ora con uno sconto dell’8%: il prezzo è di soli 34,17€ per un accessorio che ne vale tre.

