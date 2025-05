Il frigorifero perfetto per piccoli spazi è di Hisense e ora è in super sconto su Amazon (-35%)

Scopri il frigorifero Hisense MUR48092SE, una soluzione pratica e compatta per le tue esigenze quotidiane. Disponibile a un prezzo ribassato di 149 euro, rappresenta un’opzione interessante per chi cerca un elettrodomestico funzionale e di qualità senza rinunciare all’estetica.

Frigorifero Hisense è perfetto per ogni esigenza

Questo modello monoporta si distingue per le sue dimensioni compatte, pari a 45 x 48 x 84 cm, e per un peso di soli 20,4 kg, rendendolo ideale per spazi ridotti come monolocali, uffici o case vacanza. La capacità di 94 litri è organizzata in modo ottimale grazie a un ripiano in vetro e tre balconcini sulla porta, offrendo una configurazione interna pensata per massimizzare lo spazio utile. Inoltre, il cassetto Fresh Crisper garantisce una conservazione prolungata di frutta e verdura, mantenendone la freschezza più a lungo.

Un ulteriore punto di forza è la presenza di un freezer a 0 stelle, perfetto per la conservazione temporanea di alimenti congelati. Questo elemento si integra in un design moderno e raffinato, caratterizzato da una finitura argentata che si adatta facilmente a diversi contesti abitativi, dal più classico al contemporaneo.

Dal punto di vista dell’efficienza energetica, il frigorifero rientra nella classe E, garantendo un buon compromesso tra consumi contenuti e prestazioni affidabili. Questa caratteristica lo rende una scelta sostenibile per chi desidera un elettrodomestico performante senza gravare eccessivamente sui costi energetici.

Tra i dettagli che contribuiscono a valorizzare ulteriormente questo prodotto troviamo la sua semplicità d’uso e la praticità nella manutenzione. Il prezzo attuale di 149,00 euro, ribassato rispetto al listino originale di 229 euro, rappresenta un’opportunità per chi è alla ricerca di un frigorifero funzionale, elegante e conveniente.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.