Il ferro portatile che igienizza e stira senza asse: è di Russell Hobbs e lo compri ad un prezzo scontatissimo

Se siete alla ricerca di uno strumento che rivoluzioni la vostra routine di stiratura e che vi faccia avere i vestiti sempr in ordine, noi vi consigliamo il ferro da stiro verticale di Russell Hobbs (Steam Genie Aroma).

Questo prodotto, dal design compatto ed ergonomico, offre una combinazione di praticità e prestazioni elevate, il tutto a un prezzo interessante: attualmente disponibile a 34,80€, con uno sconto rispetto al prezzo originale di 49,99€.

Ferro da stiro verticale di Russell Hobbs in super promo su Amazon

Con una potenza di 1800W e un'erogazione di vapore pari a 32 g/min, il dispositivo garantisce risultati efficaci e rapidi, permettendo di risparmiare fino al 25% del tempo rispetto al modello precedente. Un aspetto che non passa inosservato è la presenza di un diffusore di fragranze integrato, una caratteristica distintiva che consente di rinfrescare i tessuti con un piacevole profumo, trasformando così un compito quotidiano in un'esperienza più gradevole.

Il Russell Hobbs Steam Genie Aroma è pronto all'uso in soli 45 secondi, con un'autonomia di 6 minuti di vapore continuo. Grazie al sistema Trigger Lock, non è necessario tenere premuto il pulsante durante l'uso, un dettaglio che rende più confortevole la stiratura, soprattutto durante sessioni prolungate. Inoltre, questo stiratore si distingue per la sua capacità di eliminare fino al 99,9% dei batteri in appena un minuto, combinando così l'efficacia nella rimozione delle pieghe con una funzione igienizzante per i tessuti.

Oltre al diffusore di fragranze, il pacchetto include accessori utili come un accessorio per tappezzeria e una spazzola per pelucchi, ampliando le possibilità di utilizzo e rendendo il dispositivo versatile per diverse esigenze domestiche. Questo lo rende una scelta ideale per chi cerca un prodotto multifunzionale e compatto. Oggi costa soltanto 34,80€, IVA inclusa, su Amazon.

