Il Dyson V11 Advanced è in offerta: 33% di sconto sul Re degli aspirapolvere

L'aspirapolvere senza filo Dyson V11 Advanced è un vero must per le pulizie domestiche: ora è disponibile su Amazon al prezzo di 399€, con uno sconto del 33% rispetto al listino originale. Questo ottimo dispositivo è particolarmente noto per la sua combinazione di potenza, versatilità e innovazione, che lo rendono un'opzione interessante per chi cerca prestazioni elevate unite a un design curato.

Una batteria potentissima: dura fino a 60 minuti

Il Dyson V11 Advanced si caratterizza per una batteria a sette celle, progettata per garantire un’autonomia fino a 60 minuti, offrendo così sessioni di pulizia prolungate senza interruzioni. Il dispositivo è dotato di tre modalità operative – Eco, Automatica e Boost – che si adattano automaticamente alle diverse superfici, così da ottimizzare l’efficienza energetica e le prestazioni di aspirazione. Queste caratteristiche lo rendono adatto sia per pavimenti duri che per tappeti, assicurando risultati ottimali in ogni ambiente della casa.

Un’altra caratteristica di questo modello è il display LCD integrato, che fornisce informazioni in tempo reale come la modalità selezionata, eventuali avvisi di manutenzione e l’autonomia residua calcolata al secondo. Questo sistema offre un controllo immediato e dettagliato, semplificando l’utilizzo quotidiano e migliorando l’esperienza dell’utente. Inoltre, la spazzola Motorbar inclusa è progettata specificamente per rimuovere capelli e peli di animali domestici, evitando i grovigli che spesso compromettono l’efficacia degli aspirapolvere tradizionali.

Con dimensioni di 26,1 x 25 x 128,6 cm e un peso di 5 kg, il Dyson V11 Advanced risulta maneggevole e pratico, ideale per raggiungere anche gli angoli più difficili. La sua struttura leggera, unita a un design elegante con dettagli viola, contribuisce a renderlo un dispositivo esteticamente piacevole e funzionale.

Per chi desidera un aspirapolvere senza filo che coniughi efficienza, qualità e innovazione, il Dyson V11 Advanced rappresenta una scelta valida. L'offerta attuale su Amazon lo rende ancora più interessante, perché un prodotto affidabile e di alta gamma a un prezzo competitivo: acquistalo ora a 399€ con uno sconto del 33% e trasforma le pulizie domestiche in un’attività più semplice e meno impegnativa.

