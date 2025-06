Il cuociriso multifunzione che ti semplifica la cena: ora in offerta lampo del 35%

Per chi cerca un modo pratico e versatile per preparare i pasti, il cuociriso Bear con capacità di 2 litri si presenta come una scelta intelligente. Grazie all’offerta attuale su Amazon, è possibile acquistarlo con uno sconto significativo del 35%, a soli 36,46€ rispetto al prezzo originale di 55,99€.

Non solo riso: anche porridge e cotture a vapore

Questo elettrodomestico si distingue per le sue dimensioni compatte e un peso di appena 2,48 kg, rendendolo ideale per cucine con spazio limitato. Nonostante la sua compattezza, il dispositivo è dotato di una potenza variabile tra 350 e 420W, garantendo prestazioni efficienti. La capacità è adatta a nuclei familiari di 2-4 persone.

Uno degli aspetti più interessanti di questo cuociriso è la sua versatilità. Non si limita infatti alla cottura del riso, ma permette di preparare porridge, zuppe e di cuocere a vapore verdure e carni. Grazie alla tecnologia NTC, il dispositivo regola automaticamente la temperatura, prevenendo fuoriuscite indesiderate e assicurando risultati ottimali. Il processo di cottura si articola in quattro fasi, progettate per preservare al meglio i nutrienti e i sapori dei cibi.

La praticità è un altro punto di forza del cuociriso Bear. La pentola interna è rivestita con materiale antiaderente, rendendo la pulizia estremamente semplice. Inoltre, il coperchio è completamente rimovibile, facilitando ulteriormente la manutenzione. Un dettaglio pensato per la sicurezza è il pulsante antiscottatura, che protegge l’utente dal vapore caldo durante l’utilizzo.

Questo modello include anche funzioni aggiuntive che lo rendono perfetto per l’uso quotidiano. Il timer programmabile consente di impostare la cottura in anticipo, mentre la funzione di mantenimento del calore mantiene i cibi alla temperatura ideale fino al momento di servirli. Tali caratteristiche lo rendono una soluzione completa per chi desidera ottimizzare il tempo in cucina senza rinunciare alla qualità dei pasti.

Con il cuociriso Bear, ogni dettaglio è stato pensato per unire efficienza e semplicità. La sua capacità multifunzionale, unita a un design compatto e pratico, lo rende una scelta ideale per chi vuole semplificare la preparazione dei pasti. Portalo nella tua cucina con uno sconto del 35%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.