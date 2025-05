Il compagno ideale per ogni progetto fai da te? Questo trapano avvitatore in offerta

Cerchi un nuovo alleato per i tuoi progetti fai da te? Il trapano avvitatore LEEIKOO è la soluzione pratica e versatile per hobbisti e professionisti, grazie a un prezzo competitivo e una dotazione completa. Con un costo di 35,73 euro, in offerta a tempo limitato, include infatti 24 accessori e una batteria supplementare, offrendo tutto il necessario per iniziare subito a lavorare.

Un attrezzo potente e ricco di accessori inclusi

Questo trapano avvitatore è stato progettato per adattarsi a diverse esigenze operative, ideale per materiali come legno, metallo e plastica. La sua caratteristica distintiva è la presenza di tre modalità di lavoro: avvitatura standard, foratura e percussione. Questo lo rende uno strumento polivalente, capace di affrontare progetti di diversa complessità con la massima efficienza.

Un altro aspetto che merita attenzione è il sistema a doppia velocità variabile, che consente di operare tra 0-550 RPM per lavori di precisione e 0-1850 RPM per attività che richiedono maggiore potenza. La frizione regolabile con 25 posizioni offre un controllo accurato della forza applicata, riducendo il rischio di danneggiare materiali più delicati.

Dal punto di vista dell’autonomia, il trapano è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 2.0Ah (nella confezione ne troverai due) capace di garantire lunghe sessioni di lavoro. I tempi di ricarica sono contenuti in soli 90 minuti, mentre l’indicatore dello stato di carica permette di pianificare le attività senza interruzioni impreviste. La dotazione tecnica include anche un mandrino autoserrante da 10 mm, che semplifica il cambio degli accessori, e una luce LED integrata per lavorare in ambienti scarsamente illuminati.

Un elemento che distingue questo trapano è la ricca dotazione di accessori inclusi nella confezione. Oltre alla batteria supplementare e al caricatore, troviamo punte di varie dimensioni e una clip da cintura, che permette di tenere lo strumento sempre a portata di mano durante gli spostamenti. Questo kit completo elimina la necessità di acquisti aggiuntivi, rendendo il prodotto immediatamente pronto all’uso.

Grazie a queste caratteristiche, il trapano avvitatore LEEIKOO si pone come un’opzione interessante per chi cerca un trapano avvitatore versatile e affidabile. Il prezzo competitivo e la dotazione completa lo rendono una scelta equilibrata per soddisfare le esigenze di chi lavora in ambito fai-da-te o professionale. Approfitta della promozione a tempo limitato: acquistalo su Amazon a soli 35,73 euro, in offerta.

