Domenica 28 Settembre 2025

28 set 2025
Il cavo USB-C firmato Amazon è in offerta: ricarica velocemente con un accessorio certificato

Ricarica affidabile e rapida: il cavo USB-C Amazon Basics scontato del 22%.

Caricatore USB-C

Il cavo Amazon Basics USB-C a USB-A da 0,9 metri è in promozione: lo puoi acquistare a soli 4,07 euro, con uno sconto del 22%. Perfetto per caricare rapidamente tutti i tuoi dispositivi compatibili (fino a 15 W), supporta anche il trasferimento dati fino a 480 Mbps. Inoltre, la certificazione USB-IF garantisce il rispetto degli standard di sicurezza e compatibilità, riducendo i rischi di surriscaldamento o danni ai dispositivi.

Un cavo certificato per caricare tutto ciò che vuoi

Il cavo in questione, di colore nero, offre una lunghezza di 0,9 metri, una misura che si adatta bene alla maggior parte degli utilizzi. Dal punto di vista della compatibilità, il prodotto supporta una vasta gamma di dispositivi, da quelli più recenti dotati di porta USB-C fino ai computer e caricabatterie con USB-A tradizionale.

Amazon Basics Cavo di ricarica rapida da USB-C a USB-A 2.0, velocità 480 Mbps, certificato USB-IF, per Apple iPhone 16/15, iPad, Samsung Galaxy, tablet, laptop, 0.9 m, nero

4.07 5.47 26%
Il cavo è inoltre dotato di certificazione USB-IF, che garantisce il rispetto degli standard di sicurezza e compatibilità. Supporta inoltre la ricarica rapida fino a 15W (5V/3A), per un utilizzo versatile: pur non raggiungendo le potenze dei cavi pensati per il Power Delivery più avanzato, resta più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi quotidiani, dalla ricarica di smartphone e tablet al trasferimento di dati tra computer e periferiche.

La velocità di trasferimento dati arriva fino a 480 Mbps, un valore in linea con gli standard USB 2.0. Il cavo si presta bene per la sincronizzazione di file, backup rapidi e la gestione di dispositivi di archiviazione esterni. L’ampia compatibilità rappresenta un altro punto di forza: si adatta a tutti i dispositivi dotati di porte USB-C e USB-A.

Scegliere un cavo USB-C certificato è certamente un vantaggio in termini di tutela dei propri dispositivi, perché riduce i rischi legati a surriscaldamento, danni alle batterie o malfunzionamenti dovuti a materiali di scarsa qualità. Grazie alla promozione in corso, il prezzo è ancora più conveniente: acquistalo ora con il 22% di sconto.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.
© Riproduzione riservata