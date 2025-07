Il caldo al lavoro si fa sentire? Rinfresca l'ufficio con il DOPPIO ventilatore a torre USB in super promo

Il caldo, si sa, è sfiancante. Specialmente in ufficio, quando la concentrazione vacilla a causa dell’afa. Per fortuna esiste una soluzione efficace, che sta semplicemente su un tavolo: parliamo del ventilatore a torre USB in formato doppio, disponibile oggi a soli 32,99 euro con uno sconto dell’11%.

Doppia ventola, ma design compatto

Il punto di forza di questo ventilatore è certamente il suo formato: 14 centimetri di base e meno di 40 cm di altezza per un peso di appena 1,38 kg. Lo puoi posizionare su qualsiasi superficie, dalla scrivania al comodino, senza che risulti invasivo. Il design verticale permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile, una caratteristica particolarmente apprezzata in ambienti piccoli, come ad esempio la scrivania di un ufficio.

Una delle peculiarità che caratterizzano questo modello è la presenza di una doppia ventola con tecnologia di orientamento indipendente. Ciò significa che ogni unità può essere inclinata fino a 270°, così da dirigere il flusso d’aria con precisione verso il punto desiderato. Presente anche un sistema di oscillazione orizzontale di 105°. Che si tratti di una leggera brezza notturna o di un supporto più deciso nelle ore più calde, la regolazione su tre livelli di intensità permette di calibrare la ventilazione secondo necessità.

La scelta della porta USB-C come sistema di alimentazione apre scenari di utilizzo interessanti: oltre all’adattatore incluso, è possibile collegare il ventilatore a power bank o altri dispositivi di alimentazione portatili. Oltre all’uso in ufficio, dunque, è perfetto anche per viaggi o attività all’aperto, a patto di disporre di una fonte di energia da 5V 3A per garantire prestazioni ottimali.

È presente anche un timer programmabile che consente di impostare lo spegnimento automatico dopo 2, 4 o 8 ore. Questa funzione risulta particolarmente utile durante la notte o quando si desidera evitare sprechi energetici. Per quanto riguarda la manutenzione, la griglia frontale rimovibile facilita le operazioni di pulizia.

Per chi cerca un ventilatore personale compatto e discreto, con doppia ventola per restare sempre al fresco, non deve perdere questa offerta: acquistalo oggi su Amazon con uno sconto dell’11%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.