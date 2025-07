Il barbecue definitivo: griglia a gas e carbone in uno, ora scontato del 33%

Quando si parla di grigliate all’aperto, la scelta tra gas e carbone può essere un dilemma. La soluzione? Questa griglia Char-Broil a tre fuochi, che offre la comodità dell’accensione a gas e il sapore caratteristico della cottura a carbonella. Oggi è disponibile a 375,28 euro su Amazon, con uno sconto del 33% sul prezzo di listino.

Versatilità e praticità in un solo barbecue

Questa griglia si distingue per la sua tecnologia brevettata che consente di passare dal gas al carbone in pochi semplici passaggi, senza bisogno di strumenti aggiuntivi. Il cuore del sistema è rappresentato da un vassoio dedicato al carbone, progettato per assicurare una distribuzione uniforme del calore su tutta la superficie di cottura. Questo accorgimento limita le fiammate improvvise, consentendo una gestione più sicura e prevedibile delle temperature.

Dal punto di vista strutturale, il barbecue si affida a bruciatori in acciaio inox garantiti cinque anni, un elemento che sottolinea l’attenzione alla durabilità. La scocca, rifinita con vernice a polvere nera, è studiata per resistere agli agenti atmosferici, mantenendo nel tempo sia l’estetica che la funzionalità. Si tratta di un prodotto pensato per un utilizzo continuativo, che può essere lasciato all’esterno senza particolari preoccupazioni legate all’usura.

Con una potenza complessiva di 13.600 watt, il barbecue è adatto anche a chi desidera cucinare per gruppi numerosi. Le dimensioni garantiscono stabilità durante la cottura, mentre le ruote integrate permettono di spostare facilmente il barbecue a seconda delle esigenze.

Tra le dotazioni più interessanti si segnalano:

Sistema di accensione elettronica con pulsante, che semplifica l’avvio della grigliata anche in condizioni di vento o umidità

con pulsante, che semplifica l’avvio della grigliata anche in condizioni di vento o umidità Termometro integrato nel coperchio, utile per monitorare in modo preciso la temperatura interna senza dover sollevare il coperchio

nel coperchio, utile per monitorare in modo preciso la temperatura interna senza dover sollevare il coperchio Fornello laterale , pensato per la preparazione di contorni, salse o per scaldare accessori durante la cottura

, pensato per la preparazione di contorni, salse o per scaldare accessori durante la cottura Griglia di riscaldamento per mantenere caldi i cibi già pronti, una soluzione comoda quando si cucina per più persone

La scelta delle griglie in ghisa permettono di ottenere una cottura omogenea e di trattenere il calore. La struttura è completata da una finitura che ne semplifica la pulizia e la manutenzione, mentre la presenza di ripiani laterali e vani portaoggetti contribuisce a rendere l’esperienza di utilizzo più organizzata.

Se non vuoi rinunciare né alla praticità del gas, né all’aroma del carbone, questo barbecue Char-Broil è ciò che fa per te. Semplice da usare, solido e versatile, adatto a tutti e ora anche in offerta: acquistalo con uno sconto del 33%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.