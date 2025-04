I vostri animali meritano di più: il distributore smart è in sconto solo per poco

Un distributore automatico di cibo per gatti con funzionalità smart, pensato per migliorare la gestione quotidiana dell'alimentazione dei nostri amici felini, è ora disponibile con uno sconto interessante. Parliamo del modello WiFi di HoneyGuaridan, acquistabile su Amazon a 67,99 euro, rispetto al prezzo originale di 79,99 euro. Questo dispositivo si distingue per un design compatto e per una serie di funzionalità che lo rendono un'ottima soluzione per chi desidera ottimizzare i pasti del proprio animale domestico, anche a distanza.

Il distributore supporta la connettività WiFi a 2,4 GHz, consentendo di configurare e programmare i pasti in modo semplice e rapido tramite un'app dedicata. Questo permette ai proprietari di monitorare e gestire l'alimentazione del proprio gatto da qualsiasi luogo, offrendo un controllo completo e una tranquillità senza pari. Grazie a un sistema intuitivo, è possibile stabilire fino a sei pasti giornalieri, con la possibilità di suddividere ogni pasto in un massimo di 24 porzioni.

La capienza generosa del serbatoio, pari a 6 litri, consente di immagazzinare fino a 2,2 kg di crocchette, rendendolo adatto anche per più giorni di utilizzo continuo.

Una delle caratteristiche più interessanti è la presenza di una doppia ciotola, pensata per chi ha più animali domestici. Questo dettaglio elimina la necessità di acquistare un secondo dispositivo, offrendo una soluzione pratica ed economica. Per garantire la freschezza del cibo, il distributore è dotato di un essiccante integrato e di una striscia sigillante che previene l'ingresso di umidità. Inoltre, il sistema di blocco impedisce agli animali più curiosi di accedere al cibo in modo non autorizzato, evitando sprechi o sovralimentazione.

Un ulteriore elemento distintivo è la possibilità di registrare un messaggio vocale personalizzato della durata di 10 secondi. Questo può essere riprodotto all'ora dei pasti per richiamare l'attenzione del gatto, con la possibilità di disattivare questa funzione se non necessaria. La ciotola in acciaio inox, inclusa nel design, garantisce un'igiene ottimale, riducendo la proliferazione batterica rispetto alle alternative in plastica.

