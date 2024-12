I migliori giocattoli per il tuo bambino

Sei alla ricerca di nuovi giochi per il tuo bambino? Amazon ha pensato ad una vasta selezione di giocattoli Geomag perfetti per tutti i piccoli. Quando si vuole comprare un nuovo gioco per i bambini, si va spesso alla ricerca di giochi interattivi che consentono di imparare qualcosa di nuovo. Infatti Geomag permette ai bambini di realizzare delle costruzioni, mettendo in campo le loro capacità creative e manuali. Scopriamo tutte le offerte insieme ai migliori prodotti per la tua casa.

Mechanics Gravity Elevator Circuit realizzato da Geomag, è un gioco educativo e creativo per tutti i più piccoli. Questa costruzione è adatta per bambini dagli 8 anni in su ed è composta da 207 pezzi che possono essere combinati tra di loro facilmente, grazie ai magneti. Infatti il bambino può andare a costruire un circuito guidato dalle forze magnetiche e dalla gravità, grazie al canone magnetico che usa la forza di attrazione per accelerare e spingere le sfere. Inoltre, il movimento si genera attraverso motori elettrici o batterie. Grazie a questo gioco si può stimolare la creatività, immaginazione e intelletto, imparando nuovi concetti base della scienza del magnetismo.

Il Magicube di Geomag, è l’ideale per tutte le bambine dai 3 anni in su. Il set contiene 11 cubetti magnetici e 24 magic clips che sono in grado di attaccarsi fra loro su qualunque lato. In questo modo si potranno creare tante costruzioni diverse e facili da realizzare per i più piccoli. Su ogni cubetto magnetico ci sono delle sagome accessorie decorative con l’immagine di una bambola per aiutare il bambino ad associare i cubi nel modo corretto. Grazie a questo gioco i bambini non solo si divertiranno ma andranno a sviluppare creatività e manualità, infatti le costruzioni prendono forma solamente con la loro immaginazione. Inoltre, imparano giocando perché sviluppano interesse nei confronti della scienza del magnetismo. Questo prodotto è realizzato con materie di alta qualità per garantire la sicurezza dei bambini.

Il Classic Panels realizzato da Geomag, è perfetto per sviluppare l’immaginazione e la creatività nei bambini. La confezione è costituita da 20 sfere metalliche, 28 barrette magnetiche gialle,16 pannelli triangolari rossi e arancioni, 12 pannelli quadrati rossi e arancioni e 2 pannelli pentagonali arancioni che possono essere combinati tra loro sulla base della fantasia dei bambini. Infatti, l’obiettivo del gioco è quello di educare il bambino sviluppando la coordinazione tra occhio e mano, potenziando la sensibilità visiva e la capacità di attenzione. Inoltre, tutti gli elementi che lo costituiscono sono stati realizzati con plastica riciclata al 100% per garantire il massimo rispetto per l’ambiente. Infine bisogna ricordare che questo set è perfettamente compatibile con tutti gli altri della linea Classic e Panels.

Geomag- Classic Panels Amazon.it

