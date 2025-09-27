I fritti sono ancora più buoni se fatti... con l'aria: la friggitrice Cecotec XXL a prezzo imperdibile

Cucinare gustoso e sano è possibile grazie alla friggitrice aria Cecotec da 9 litri, disponibile su Amazon a 89,90 euro con uno sconto del 9%. Balza all’occhio il cestello divisibile che consente di cucinare due pietanze contemporaneamente con temperature indipendenti, utile per preparazioni familiari o piatti diversi nello stesso ciclo di cottura.

Capacità e sistema a doppia zona

La capacità di 9 litri consente di gestire anche preparazioni per più persone. In coppia, c’è l’innovativo sistema a doppia zona di cottura: un cestello divisibile, per preparare due pietanze differenti nello stesso momento. È infatti possibile impostare temperature indipendenti per ciascun compartimento.

È presente un pannello touch completamente digitale che consente di selezionare rapidamente le sei modalità di cottura preimpostate. Dal punto di vista tecnico, la friggitrice si affida a una potenza di 2850 watt che garantisce tempi di cottura ridotti rispetto ai metodi tradizionali.

Ma il vero cuore del prodotto è la tecnologia PerfectCook, pensata per assicurare una distribuzione uniforme del calore e ottenere pietanze croccanti all’esterno e morbide all’interno, limitando l’uso di olio a quantità minime o nulle.

La friggitrice ad aria Cecotec è semplice da usare, ha una capacità elevata e promette risultati eccellenti: oggi è disponibile anche in offerta, acquistala con uno sconto del 9% su Amazon.

