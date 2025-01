I cinque migliori smartwatch di Amazfit da acquistare oggi su Amazon

Amazfit è un brand che tutti noi conosciamo da tempo; è un’azienda che realizza gadget aventi tanta tecnologia innovativa, con un design moderno e affascinante. La compagnia asiatica offre wearable indossabili ricchi di funzioni avanzate; ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Noi ne abbiamo selezionati cinque su Amazon, ognuno dei quali vanta caratteristiche uniche e prezzi scontatissimi.

Amazfit Bip 5: il più economico ma non rinuncia a nulla

Se stai cercando uno smartwatch entry level accessibile ma completo, l’Amazfit Bip 5 è la scelta perfetta per le tue esigenze. Con un display HD da 1,91 pollici, offre un'ampia gamma di funzionalità; pensiamo al monitoraggio del sonno, dello stress e delle attività sportive. La batteria dura fino a 10 giorni, così potrai beneficiare di un utilizzo continuo senza frequenti ricariche. Può monitorare l’ossigeno nel sangue e ha il GPS di ultima generazione per gestire al meglio le tue corse e le tue passeggiate.

È resistente all’acqua, va benissimo anche per i nuotatori. Costa soltanto 54,90€, spese di spedizione comprese, con lo sconto del 34% sul valore di listino.

Amazfit Active: adatto agli sportivi

Amazfit Active è un dispositivo pensato per chi vive una vita dinamica e ama gli sport all’aria aperta. Le funzioni di cui dispone sono le classiche a cui siamo abituati con i prodotti del marchio cinese; c’è il monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca ma troviamo anche la possibilità di misurare il livello di ossigeno nel sangue; questo wearable ti aiuta a mantenerti in forma e consapevole del tuo benessere. Le oltre 120 modalità sportive lo rendono perfetto per gli allenamenti più pesanti, e il merito è anche dell’AI Fitness Exercise Coach. Grazie alla batteria che dura fino a 14 giorni, è un compagno affidabile anche nei periodi più intensi. Non di meno, Alexa è integrata nel software. Grazie agli sconti del giorno, lo porti a casa con soli 89,99€, IVA inclusa e con spedizione gratuita presso il tuo domicilio.

Amazfit GTR 3 Pro: è elegante ma anche potentissimo

L’Amazfit GTR 3 Pro è un orologio intelligente che vanta uno stile inconfondibile con funzionalità di altissimo livello. Gode infatti di un display AMOLED ultra nitido, offre un’esperienza visiva eccellente con tanti quadranti personalizzabili e ha una skin intuitiva.

È perfetto per chi cerca un dispositivo in grado di monitorare la salute, grazie al monitoraggio della frequenza cardiaca, SpO2. Può anche monitorare lo stress. Oltre ad essere elegante, supporta oltre 150 modalità sportive, divenendo al contempo un fitness tracker per gli atleti professionisti; la batteria dura fino a 12 giorni con una sola ricarica. Costa 149,90€ con le offerte del giorno su Amazon; non lasciartelo sfuggire, è disponibile in diverse colorazioni.

Amazfit Cheetah Pro: Velocità e precisione per gli sportivi

Amazfit Cheetah Pro invece, ha una forte declinazione per gli atleti che desiderano monitorare ogni dettaglio delle loro prestazioni. Dotato di GPS dual-band e un algoritmo avanzato per l’analisi della corsa, è perfetto per chi tiene traccia dei propri progressi. Vanta la gestione di oltre 150 modalità sportive, supporta ogni tipo di allenamento. La batteria garantisce fino a 14 giorni di utilizzo continuo ed è uno sportwatch completo, con cinturini traspiranti adatti che non fanno passare il sudore. Anche qui troviamo il supporto ad Alexa di Amazon.

Ottimo il display AMOLED circolare che offre una visibilità eccellente in ogni condizione, anche in pieno giorno; va benissimo se desideri indossarlo durante una corsa al parco mattutina in estate o in palestra con le luci della sala; la cassa da 47 mm al contempo è leggerissima, realizzata con materiali di pregio. Cosa aspetti? Costa solo 199,90€ con lo sconto esagerato del 20% sul prezzo di listino.

Ami le avventure? Amazfit T-Rex 2 farà al caso tuo

Progettato per gli amanti dell’outdoor, Amazfit T-Rex 2 è un prodotto dal design unico. Vanta una resistenza di livello militare ed è certificato fino a 10 ATM, così lo potrai portare durante un’escursione, un’arrampicata o perfino durante le immersioni. Ha un’estetica rugged, che richiama in parte quella dei prodotti degli anni ‘80; nostalgica al punto giusto, ma con tanta tecnologia a bordo.

Ci sono ben 150 modalità sportive e il GPS è ad altissima precisione; questo significa che avrai un tracking dei tuoi percorsi sempre preciso e puntuale. Sarà un compagno di viaggio perfetto, con una batteria che assicura 24 giorni di autonomia con una singola carica. Ci sono ben sei sistemi satellitari, fra le altre cose, e c’è anche l’NFC per i pagamenti contactless.

Costa 299,90€, ma con lo sconto del 13% su Amazon potrai acquistarlo a soli 259,99€, e le spese di spedizione saranno comprese. Non dovrai sborsare un singolo euro in più per portarlo a casa e in più sappi che potrai anche dilazionare l’importo complessivo del gadget con il sistema di CreditLine di Cofidis.

Come abbiamo visto, Amazfit ha in listino una gamma di dispositivi che soddisfano le esigenze di ogni tipo e che si adattano alle tasche di tutti. Approfitta delle offerte su Amazon per portare a casa il tuo nuovo smartwatch.