HUAWEI Band 9 con 100 profili sport e 14gg di autonomia ora in MAXI SCONTO

Se dopo aver provato diversi smartwatch hai deciso che fa più per te una smart band allora dai un'occhiata a questa promozione spettacolare che trovi solo su Amazon. Se fai veloce può mettere nel tuo carrello HUAWEI Band 9 a soli 39 euro, anziché 59 euro.

Come puoi vedere in questo momento c'è uno sconto del 34% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare ben 20 euro sul totale. Si tratta di un ritorno al minimo storico e quindi devi essere veloce. Con questo fantastico wearable puoi tenere monitorato costantemente il tuo fisico, scegliere tante attività sportive per tenerti in forma ed è disponibile in tante colorazioni diverse.

HUAWEI Band 9: prezzo mini e qualità top

Il rapporto qualità prezzo della splendida HUAWEI Band 9 è probabilmente ciò che in questo momento la rende uno dei migliori acquisti della categoria. Grazie a un design incredibilmente leggero e comodo la puoi tenere al polso anche mentre dormi senza nemmeno renderti conto di averla. È però robusta e gode della resistenza all'acqua.

Ha con un sensore preciso e un bellissimo display da 1,4 pollici perfettamente visibile anche alla luce del sole. Un peso di soli 14 g e uno spessore di 8,9 mm. È in grado di monitorare la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, la respirazione e il sonno. Puoi avvalerti di 100 modalità di allenamento disponibili ed è addirittura in grado di riconoscere i principali stili di nuoto. E poi possiede una super batteria in grado di durare per 14 giorni con una ricarica completa.

Non perdere tempo perché ce n'è poco. Sicuramente a questa cifra la vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Quindi fiondati su Amazon e acquista la tua HUAWEI Band 9 a soli 39 euro, anziché 59 euro. Completa l'ordine adesso e la riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.