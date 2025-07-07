Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Migliori
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaCrisi FranciaBeatrice Venezi scioperoAi Mode GoogleAssegno unico 2026
Acquista il giornale
MiglioriHoover stupisce su Amazon: la lavatrice smart in sconto è l'affare di oggi
7 lug 2025
WhatsAppXPrint
A cura di BlazeMedia

Hoover stupisce su Amazon: la lavatrice smart in sconto è l'affare di oggi

Lavatrice Hoover da 8 kg smart, con Wi-Fi e classe A: oggi la trovi in promo su Amazon, con uno sconto del 13%.

Lavatrice 8 kg Hoover

Lavatrice 8 kg Hoover

La lavatrice Hoover (modello H-WASH 550) si propone come una scelta interessante per chi desidera unire tecnologia avanzata e risparmio energetico. Attualmente, è disponibile su Amazon a un prezzo promozionale di 349 euro, scontato del 13% rispetto al prezzo iniziale di 399,90 euro.

Prendila al volo con prezzo scontato

Moderna e ricca di funzionalità

Con una capacità di 8 kg e appartenente alla classe energetica A, questa lavatrice offre un risparmio energetico del 51% rispetto ai modelli di classe G. Un dettaglio che potrebbe fare la differenza, soprattutto per chi è attento ai consumi domestici. Il motore ECO-POWER INVERTER, cuore pulsante di questo elettrodomestico, garantisce non solo un'elevata efficienza ma anche una rumorosità contenuta, ideale per l'utilizzo in qualsiasi momento della giornata.

Hoover H-WASH 550 Lavatrice 8 Kg, Libera Installazione, Carica Frontale, Classe A, 1400 Giri, Wi-Fi + BLE, Controllo App hOn, Eco Doser, 60 x 53 x 85 cm, Bianca - H5WPB48AMBC8/1-S

Hoover H-WASH 550 Lavatrice 8 Kg, Libera Installazione, Carica Frontale, Classe A, 1400 Giri, Wi-Fi + BLE, Controllo App hOn, Eco Doser, 60 x 53 x 85 cm, Bianca - H5WPB48AMBC8/1-S

349 399.9 13%
Vedi l'offerta

Un aspetto distintivo è il ciclo Allergy Care Pro, progettato per chi cerca un'igienizzazione profonda dei tessuti, perfetto per le pelli più sensibili. Questo programma utilizza il vapore per eliminare allergeni e batteri, offrendo una protezione superiore per tutta la famiglia.

Acquistala adesso su Amazon

L'innovazione non si ferma qui: grazie al sistema SMART AUTO CARE, basato su intelligenza artificiale, ogni ciclo di lavaggio viene personalizzato in base al tipo di tessuto e al carico. Questo non solo migliora l'efficacia del lavaggio, ma riduce anche gli sprechi di acqua e detergente, unendo praticità e sostenibilità.

Un altro punto di forza è la tecnologia Power Care, che integra l'Eco Doser System. Questo sistema ottimizza la miscelazione di acqua e detergente, aumentando la potenza pulente del 20% e garantendo una penetrazione ottimale nelle fibre dei tessuti. La combinazione di queste tecnologie assicura risultati di lavaggio eccellenti, anche con i capi più difficili.

La lavatrice Hoover non è solo efficiente, ma anche connessa. Grazie all'app hOn, è possibile controllare la lavatrice tramite Wi-Fi e BLE e accedere a oltre 60 cicli di lavaggio specializzati. Inoltre, l'app consente di monitorare i consumi energetici e ricevere suggerimenti personalizzati, rendendo l'esperienza d'uso ancora più completa e intuitiva.

Con dimensioni di 60 x 53 x 85 cm e un peso di 65 kg, questa lavatrice si adatta facilmente a diversi spazi domestici. Il design moderno e la finitura bianca ne fanno un complemento perfetto per ogni ambiente, combinando estetica e funzionalità. La certificazione Climate Pledge Friendly sottolinea ulteriormente l'impegno del marchio verso la sostenibilità ambientale.

In conclusione, la lavatrice Hoover H-WASH 550 rappresenta una scelta ideale per chi cerca un elettrodomestico che coniughi efficienza, tecnologia e attenzione all'ambiente. L’offerta attuale è anche l'occasione perfetta per aggiornare la propria vecchia lavatrice con un modello all'avanguardia. Acquistala ora con uno sconto del 13%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata