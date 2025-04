Hisense WFVB7012EM, la lavatrice che devi avere in casa, TUA con il 5% di sconto su Amazon

Hisense WFVB7012EM è una lavatrice a carica frontale con capacità di 7 kg e centrifuga a 1200 giri/minuto, dotata di 15 programmi, funzione vapore, display LED e blocco bambini. Attualmente è in offerta a tempo limitato su Amazon a 246,00 euro, con IVA inclusa e sconto del 5%.

Hisense WFVB7012EM: lavatrice a carica frontale da 7 kg con 15 programmi, vapore e partenza ritardata

Il cestello da 7 kg la rende adatta a nuclei familiari di 2-3 persone e permette di lavare anche capi voluminosi come lenzuola o asciugamani. La centrifuga da 1200 rpm assicura un buon grado di asciugatura, riducendo i tempi nei cicli successivi o nell’uso dell’asciugatrice.

Tra i 15 programmi selezionabili, sono inclusi cicli specifici per cotone, sintetici, lana, lavaggio rapido e igienizzazione. La funzione vapore aiuta a rilassare le fibre dei tessuti, facilitando la rimozione delle pieghe e migliorando l’igiene generale del bucato.

Il display LED consente di tenere sotto controllo il tempo residuo e le impostazioni selezionate, con interfaccia chiara e intuitiva. La funzione di partenza ritardata permette di programmare l’avvio della lavatrice nelle fasce orarie preferite, utile per sfruttare la tariffa energetica più conveniente.

Il sistema Child Lock blocca i comandi durante il funzionamento, prevenendo modifiche accidentali alle impostazioni da parte dei bambini. Le dimensioni compatte e il design essenziale la rendono adatta a bagni, lavanderie o spazi limitati.

Classificata in classe di efficienza energetica D, la lavatrice garantisce comunque consumi contenuti grazie all’ottimizzazione dei programmi e alla capacità adatta al carico quotidiano.

Hisense WFVB7012EM è una lavatrice funzionale e versatile, pensata per rispondere alle esigenze quotidiane con programmi completi, opzione vapore e partenza ritardata. Con una capacità di 7 kg e centrifuga a 1200 rpm, offre prestazioni affidabili in un formato compatto. Il prezzo di 246,00€, con IVA inclusa e sconto del 5%, è attualmente valido su Amazon in offerta a tempo limitato.