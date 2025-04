Haier Wine Bank 50: cantinetta con controllo tramite app e vetro anti-UV, prezzo shock per poche ore

La Haier Wine Bank 50 Serie 5 HWS49GA è una cantinetta vino a libera installazione progettata per ospitare fino a 49 bottiglie, con una zona di temperatura, ripiani in legno, porta in vetro anti-UV e illuminazione LED 3D. È gestibile anche da remoto tramite app dedicata. Attualmente è in vendita su Amazon in offerta a tempo limitato con sconto del 5%, a un prezzo di 397,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Haier Wine Bank 50 Serie 5: cantinetta da 49 bottiglie con vetro anti-UV e controllo smart

La zona interna unica consente di mantenere una temperatura costante e controllata, ideale per la conservazione di vini rossi, bianchi o rosati. Il vetro anti-UV protegge le bottiglie dalla luce solare e dalle radiazioni artificiali, che possono alterare gusto e qualità del vino.

I ripiani in legno naturale offrono stabilità e protezione durante il posizionamento e l’estrazione delle bottiglie. Il design è pensato per ridurre le vibrazioni e mantenere ogni bottiglia nella corretta posizione di riposo.

Il sistema di illuminazione LED 3D assicura una visibilità uniforme su tutta la superficie interna, senza generare calore. Questo consente di consultare facilmente le etichette e valorizza l’estetica della cantinetta, soprattutto in ambienti living.

Il controllo digitale può avvenire tramite pannello touch o app mobile, permettendo di monitorare e regolare la temperatura a distanza, ricevere notifiche e aggiornare impostazioni in tempo reale.

Con dimensioni di 49,7 x 58,5 x 82 cm e un design minimal in nero, si adatta facilmente a cucine moderne, soggiorni o zone relax. La classe energetica F riflette le prestazioni di refrigerazione costante, con un consumo compatibile con l’uso residenziale.

Haier Wine Bank 50 Serie 5 è una cantinetta da 49 bottiglie elegante e funzionale, ideale per chi desidera conservare il vino in modo professionale anche a casa. Con vetro anti-UV, controllo via app, LED 3D e ripiani in legno, unisce design e tecnologia. L’offerta su Amazon ti permette di portarla a casa con soli 397,99€, grazie anche allo sconto del 5%; è valida per un periodo limitato, quindi affrettati.