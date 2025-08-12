Hai un giardino? Il kit completo con tagliaerba a batteria in super offerta: risparmia 150€

Per chi vuole curare il proprio prato con un approccio più sostenibile e, soprattutto, silenzioso rispetto ai tradizionali strumenti a benzina, non può perdere questa occasione: il kit tagliaerba a batteria Greenworks è disponibile con un ottimo 41% di sconto, ancora per poche ore. Acquistalo a 224,99 euro su Amazon, anziché 380,73 euro come da listino.

Taglio su misura e gestione intelligente del prato

Il tagliaerba è equipaggiato con una batteria da 40V 5Ah di ultima generazione. Inoltre, è possibile selezionare cinque altezze di taglio differenti, che vanno da 20 a 70 mm, tramite un pratico meccanismo a leva. Questa flessibilità consente di adattare la manutenzione del prato alle stagioni e alle condizioni specifiche del terreno, offrendo risultati precisi anche per chi preferisce un manto erboso più alto e naturale.

La funzione 2-in-1 permette di scegliere tra la raccolta dell’erba nel capiente sacco da 40 litri e la modalità pacciamatura, utile per chi desidera restituire nutrienti al terreno in modo naturale. La pacciamatura, infatti, favorisce la salute del prato e contribuisce a mantenere il suolo più umido, riducendo la necessità di irrigazione frequente.

Uno degli aspetti che più caratterizzano la linea Greenworks è la compatibilità della batteria con tutti gli attrezzi della stessa gamma 40V. Questa scelta progettuale consente di ampliare gradualmente la propria dotazione per il giardinaggio, sfruttando un’unica batteria intercambiabile. La ricarica avviene in tempi contenuti: circa un’ora per una batteria da 2Ah e due ore per quella da 4Ah, con la comodità di un indicatore LED che segnala lo stato di carica.

Dal punto di vista della maneggevolezza, il tagliaerba Greenworks adotta ruote posteriori da 18 cm che agevolano gli spostamenti anche su terreni irregolari o leggermente in pendenza. Il manubrio pieghevole è pensato per chi dispone di poco spazio in garage o in ripostiglio: una volta terminato il lavoro, l’attrezzo può essere riposto senza difficoltà, riducendo l’ingombro.

La robustezza del prodotto si riflette nella garanzia di tre anni offerta dal produttore, un elemento che sottolinea la solidità dei materiali e la cura nella realizzazione. L’autonomia, che varia a seconda della batteria utilizzata, consente di coprire superfici comprese tra 200 e 400 m² con una sola carica, adattandosi così sia a giardini di dimensioni contenute sia a spazi più ampi.

Il kit Greenworks si rivolge a chi desidera unire efficienza e rispetto per l’ambiente nella cura del verde, senza rinunciare a praticità e prestazioni. L’offerta attuale è un’opportunità da cogliere al volo: acquistalo ora con uno sconto del 41%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.