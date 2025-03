Gusto e leggerezza senza compromessi con la friggitrice ad aria diTristar: oggi in offerta lampo

Vuoi cucinare piatti deliziosi e croccanti senza usare troppo olio? La friggitrice ad aria Tristar FR-6964 è la soluzione perfetta per te e per chiunque sia alla ricerca di un'alternativa più salutare alla frittura tradizionale. Con una capacità di 10 litri, 1800W di potenza e 10 programmi di cottura preimpostati, questo elettrodomestico ti permette di preparare una vasta gamma di ricette in modo semplice e veloce.

Oggi su Amazon la trovi in offerta a soli 78,49€, un prezzo imperdibile per una friggitrice versatile e potente, perfetta per famiglie e appassionati di cucina.

Friggitrice ad aria Tristar: cucina sana e gustosa con lo sconto su Amazon

Grazie alla sua tecnologia avanzata di circolazione dell’aria calda, la Tristar FR-6964 cuoce i tuoi cibi preferiti utilizzando fino all’80% di olio in meno, garantendo comunque una croccantezza irresistibile. Questo significa che puoi goderti patatine fritte, pollo, verdure, pesce e molto altro con meno calorie e senza rinunciare al gusto.

La capacità extra-large da 10 litri è ideale per famiglie numerose o per chi ama preparare più porzioni in un’unica cottura. Puoi friggere grandi quantità di cibo senza dover cuocere in più riprese, risparmiando tempo ed energia. Questa friggitrice ad aria è perfetta anche per:

Arrostire carne e verdure;

Cuocere dolci e dessert;

Preparare snack croccanti come nachos o alette di pollo.

Grazie al suo display digitale intuitivo, puoi scegliere facilmente tra 10 programmi di cottura preimpostati, pensati per garantire risultati perfetti con ogni alimento. Basta selezionare la modalità desiderata e la friggitrice imposterà automaticamente il tempo e la temperatura ideali. Se preferisci un controllo manuale, puoi regolare temperatura e timer in base alle tue preferenze per sperimentare nuove ricette. Citiamo poi la temperatura regolabile fino a 200°C per adattarsi a diverse ricette, il timer con spegnimento automatico per una cottura sicura e precisa, il pannello di controllo touch per un utilizzo semplice e intuitivo e il cestello removibile per una facile pulizia.

Nonostante la sua grande capacità, la Tristar FR-6964 è progettata per occupare meno spazio possibile sul piano cucina. Il design nero elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, aggiungendo un tocco di stile alla tua cucina. Oggi puoi portarti a casa la friggitrice ad aria di Tristar a un prezzo eccezionale: solo 78,49€ grazie a un’offerta a tempo limitato su Amazon.