Guida sicuro con la dash cam di CHORTAU, oggi in super offerta su Amazon

La tecnologia per la sicurezza stradale compie un ulteriore passo avanti con la dash cam CHORTAU 4K+1080P, un dispositivo pensato per chi desidera monitorare ogni dettaglio durante i propri spostamenti. Attualmente disponibile su Amazon con un prezzo scontato di 47,49€ grazie allo sconto e ad un coupon da applicare al checkout, questa soluzione rappresenta un'opportunità interessante per chi cerca un prodotto affidabile e tecnologicamente avanzato.

Dotata di una configurazione a doppia telecamera, la CHORTAU registra in risoluzione Ultra HD nella parte anteriore e Full HD nella parte posteriore. Questo consente di ottenere immagini nitide e dettagliate, indipendentemente dalle condizioni di luce. Grazie a un angolo di visuale di 170° anteriore e 140° posteriore, è possibile coprire un’ampia porzione della strada, eliminando quasi completamente i punti ciechi.

La visione notturna è uno dei punti di forza di questa dash cam. Con un’apertura F1.8 e le tecnologie HDR e WDR integrate, le riprese risultano ben definite anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questi accorgimenti tecnici garantiscono una qualità video superiore, fondamentale per una registrazione efficace e utilizzabile in caso di necessità.

Un altro elemento che contraddistingue il prodotto è la sua connettività Wi-Fi, che permette di gestire facilmente i video tramite l’applicazione Viidure, compatibile sia con iOS che Android. Con pochi tocchi sullo smartphone, è possibile visualizzare, scaricare o condividere le registrazioni, rendendo l’utilizzo del dispositivo intuitivo e immediato.

La sicurezza non si ferma nemmeno quando il veicolo è parcheggiato. La dash cam è dotata di un sensore G che rileva automaticamente eventuali urti, salvando le registrazioni in caso di incidente. Inoltre, la modalità time-lapse consente di ottimizzare lo spazio di memoria, registrando per periodi prolungati con un consumo energetico minimo. Per l’utilizzo a motore spento, è però necessario acquistare un kit di alimentazione separato.

Se siete alla ricerca di una dash cam che unisca qualità, affidabilità e funzionalità avanzate, questa offerta potrebbe fare al caso vostro. Acquistatela adesso su Amazon a soli 47,49€ e scoprite tutti i vantaggi di un dispositivo progettato per migliorare la tua esperienza di guida.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.