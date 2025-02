Guida sicura senza pensieri con la dash cam KAWA: prezzo incredibile con il doppio coupon su Amazon

Se vuoi proteggere la tua auto e registrare ogni dettaglio mentre sei alla guida, sappi che la dash cam KAWA D6 è l’accessorio che devi acquistare adesso. Con risoluzione 1440P Full QHD, Night Vision di ultima generazione, Wi-Fi integrato e alloggiamento rotante a 360°, questa telecamera per auto permette di beneficiare di un’ampia copertura e di immagini nitide in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, grazie alla sorveglianza parcheggio 24h e al G-Sensor per il rilevamento delle collisioni, avrai anche accesso ad una protezione continua anche quando l’auto è ferma.

Oggi su Amazon è disponibile a soli 35,99€, grazie al doppio coupon del 20 e del 40%; si tratta di un’occasione imperdibile se stavi cercando da tempo un prodotto del genere ad un prezzo concorrenziale.

Dash cam KAWA D6 2K: massima sicurezza alla guida, ora in offerta su Amazon

La KAWA D6 registra video in 1440P Full QHD, con immagini dettagliate e chiare, perfette per catturare targhe, segnaletica e altri veicoli con la massima precisione.

Il campo visivo di 145° permette di riprendere un’ampia porzione della strada, riducendo angoli ciechi e migliorando la sicurezza alla guida. Inoltre, l’alloggiamento rotante a 360° consente di regolare la telecamera per monitorare non solo la strada, ma anche l’interno del veicolo.

Grazie al sistema WDR (Wide Dynamic Range), la dash cam regola automaticamente l’esposizione in condizioni di scarsa illuminazione, offrendo riprese nitide anche di notte o in gallerie.

Con il Wi-Fi incorporato, puoi connettere la dash cam allo smartphone e gestire i video direttamente dall’app dedicata, senza bisogno di rimuovere la scheda SD.

In più, offre una modalità di sorveglianza continua, attivandosi in caso di movimenti sospetti o impatti. Il sensore G-Sensor rileva automaticamente gli urti e salva i filmati, evitando che vengano sovrascritti. La dash cam è semplice da montare e compatibile con tutti i tipi di veicoli, offrendo una soluzione immediata per migliorare la sicurezza alla guida.

La dash cam KAWA D6 è una delle migliori telecamere per auto nella sua fascia di prezzo, grazie alla registrazione QHD, alla Night Vision al modem Wi-Fi, e all’ottica grandangolare da 145° con sistema di sorveglianza H24. Con l’offerta Amazon a soli 35,99€, grazie al doppio coupon, è da prendere immediatamente.