Guanti perfetti per scooter, bici e sport: sconto del 15 % su Amazon per poche ore, affrettati

Acquista i nuovi guanti da moto estivi di KEMIMOTO, una scelta perfetta per chi desidera sicurezza e comfort senza compromessi, soprattutto durante i mesi più caldi. Disponibili su Amazon con uno sconto del 15%, il prezzo attuale è di 21,24 euro, rispetto ai 24,99 euro di listino. Questa offerta li rende un’opzione particolarmente interessante per gli appassionati di due ruote.

I guanti da moto che devi comprare adesso su Amazon

Progettati con attenzione ai dettagli, i guanti KEMIMOTO si distinguono per la combinazione di materiali di alta qualità e soluzioni tecnologiche avanzate. Tra i principali punti di forza, troviamo una protezione superiore, praticità nell’uso quotidiano e un comfort ottimizzato, anche durante lunghe sessioni di guida.

La struttura dei guanti integra rinforzi in fibra di carbonio sulle nocche, un materiale rinomato per la sua capacità di assorbire gli impatti. Questa caratteristica non solo aumenta la sicurezza durante la guida, ma rende i guanti adatti anche ad altre attività come trekking o mountain bike. Inoltre, la certificazione CE 2KP secondo gli standard EN 13594 garantisce il rispetto delle normative europee in materia di sicurezza.

Uno degli aspetti più apprezzati è la presenza di sensori touchscreen integrati su pollice e indice, che consentono di utilizzare smartphone e GPS senza dover togliere i guanti. Questo dettaglio si rivela particolarmente utile per chi è abituato a consultare mappe o rispondere a chiamate durante le soste.

Grazie alle otto aperture di ventilazione posizionate strategicamente sulle nocche, i guanti assicurano mani asciutte anche nelle giornate più calde. Inoltre, il rivestimento in gel siliconico sul palmo migliora la presa sul manubrio, riducendo il rischio di scivolamenti accidentali.

Approfitta dell’offerta per i guanti da moto estivi di KEMIMOTO, un’opportunità per investire nella tua sicurezza senza rinunciare al comfort. Un accessorio versatile e affidabile, perfetto per chi cerca qualità e praticità al giusto prezzo.

