Grigliate XXL a metà prezzo con questa piastra da 2200 W: da 100€ passa a 49,99€

Nostalgia delle grigliate estive? Con questa griglia XXL, oggi in promozione, puoi organizzare cene e pranzi per tutta la famiglia, anche in casa. La trovi su Amazon a 49,99 euro, con uno sconto del ben 50% rispetto a quello di listino: è una piastra semplice da usare, dall’ampia superficie di 2.052 cm² e realizzata in alluminio pressofuso con rivestimento antiaderente. Richiede pochissimo olio e si pulisce facilmente. A tutto ciò si aggiungono 2200 Watt di potenza, che permettono di raggiungere la temperatura ideale in pochissimi minuti.

Superficie ampia e materiali progettati per la praticità

Ciò che caratterizza questo modello è la grande superficie di cottura da 2052 cm², perfetta per famiglie numerose o a chi ama organizzare pranzi e cene in compagnia. La piastra è realizzata in alluminio pressofuso e presenta un rivestimento antiaderente che facilita la preparazione di piatti leggeri, dal momento che richiede una quantità minima di olio.

La piastra offre una potenza di 2200 Watt, che consente di raggiungere rapidamente la temperatura desiderata. Il sistema di regolazione permette di adattare il calore alle specifiche esigenze di cottura, utile sia per la preparazione di piatti che richiedono temperature elevate sia per quelli che necessitano di una cottura più delicata. Le maniglie termoisolanti sono progettate per garantire la massima sicurezza durante l’utilizzo: così puoi spostare la piastra anche quando è ancora calda, senza rischi.

La pulizia non è un problema grazie vaschetta raccogli-grassi integrata, che consente di rimuovere facilmente i residui dopo l’uso. Il design compatto e leggero rende questo piano cottura particolarmente adatto anche a chi ha poco spazio oppure vuole portarsela in vacanza, ad esempio in campeggio. Conclude la carrellata di vantaggi la base antiscivolo, che mantiene la giusta stabilità durante l’uso della piastra.

Che tu voglia organizzare una cena tra amici, un pranzo in famiglia oppure prepararti per la prossima estate, la griglia XXL in promozione è la scelta giusta: ricca di vantaggi, con un piano cottura ampio e pratico, oggi è disponibile scontata del 50% su Amazon.

