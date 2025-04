Grigliata di Pasquetta? Il tuo alleato è il Barbecue MasterCook in OFFERTA

Per chi ama la cottura all’aperto e cerca un barbecue affidabile, il Barbecue Friend del marchio MasterCook è una soluzione che combina robustezza e funzionalità avanzate. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 27%, il prezzo scende a 159€ rispetto ai 219€ iniziali. Si tratta di un’opportunità interessante per chi desidera un prodotto di qualità senza rinunciare al risparmio.

L’alleato perfetto per le grigliate in compagnia

Il barbecue è realizzato in acciaio verniciato a polvere, un materiale che garantisce resistenza sia alle alte temperature che alle intemperie, assicurando una lunga durata nel tempo. Le sue dimensioni di 112x66x125 cm e il peso di 24 kg ne fanno una struttura stabile, ideale anche in caso di vento. La superficie di cottura principale misura 60x44 cm, con una griglia supplementare rialzata di 60x12 cm, perfetta per mantenere calde le pietanze già pronte.

Tra i dettagli tecnici che contraddistinguono il Barbecue MasterCook troviamo un termometro integrato nel coperchio, che consente di monitorare la temperatura durante la cottura con precisione. Inoltre, la manovella regolabile permette di modificare l’altezza della carbonella, offrendo un controllo personalizzato sull’intensità del calore. La pulizia è particolarmente agevole grazie al cassetto raccogli cenere estraibile, un dettaglio pratico che semplifica la manutenzione.

Il barbecue include accessori che migliorano ulteriormente l’esperienza d’uso. Due ripiani laterali pieghevoli offrono spazio extra per la preparazione, mentre un ripiano inferiore permette di tenere a portata di mano utensili e ingredienti. Non manca un apribottiglie integrato, perfetto durante le grigliate in compagnia. La mobilità è garantita da due ruote da 15 cm, che facilitano lo spostamento del barbecue in giardino o terrazzo.

Questo modello è progettato esclusivamente per l’uso con carbone e carbonella, non essendo compatibile con la legna. Si tratta di una scelta pensata per chi cerca un’esperienza di cottura autentica, con un controllo preciso delle temperature e un risultato finale di qualità.

Il Barbecue Friend di MasterBook rappresenta una scelta ideale per chi desidera un barbecue elegante e funzionale, capace di trasformare ogni occasione in un momento conviviale. Grazie alle sue caratteristiche tecniche e al design curato, è un prodotto che si distingue nel panorama dei barbecue a carbone, ora reso ancora più interessante dall’offerta su Amazon: approfitta del 27% di sconto e portalo a casa a soli 159€.

