Griglia come un vero esperto: il barbecue a gas e metano Campingaz costa il 22% in meno

Non farti trovare impreparato alla grigliata di Ferragosto: Amazon sconta l’ottimo barbecue marchiato Campingaz con doppia alimentazione (sia con bombola gas che a metano tramite attacco esterno), perfetto per tutti i tuoi pranzi all’aperto. Oggi puoi acquistarlo a 256,29 euro, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo di listino di 329,99 euro.

Struttura e materiali: attenzione ai dettagli

Uno degli aspetti che contraddistingue il barbecue Campingaz è la scelta dei materiali. La struttura è realizzata con una combinazione di acciaio e legno, soluzione che conferisce al barbecue un aspetto curato e una buona integrazione con spazi esterni, come giardini o terrazzi. Il telaio in legno, oltre a valorizzare l’estetica, garantisce una certa resistenza agli agenti atmosferici, caratteristica importante per chi lascia spesso il barbecue all’aperto.

Il cuore del dispositivo è rappresentato dai tre bruciatori in acciaio inossidabile, capaci di erogare complessivamente 14 kW. Questo dato si traduce in una buona capacità di gestione delle temperature e in una distribuzione uniforme del calore sulla superficie di cottura. Una caratteristica interessante, che rende il modello particolarmente flessibile, è la doppia modalità di alimentazione: è possibile collegare il barbecue sia a una bombola di gas portatile, sia direttamente tramite un attacco gas esterno a metano.

Il piano di cottura, dalle dimensioni generose, permette di preparare cibi per un numero consistente di persone, rendendo il prodotto adatto a occasioni conviviali. Il design è pensato per offrire una gestione agevole delle varie fasi della preparazione: la presenza di superfici smaltate facilita la pulizia, mentre i componenti removibili contribuiscono a mantenere il barbecue in condizioni ottimali anche dopo utilizzi prolungati. La sicurezza è garantita da un sistema di accensione immediata e da bruciatori progettati per prevenire eventuali fughe di gas, aspetto da non sottovalutare.

Il barbecue Campingaz è la soluzione perfetta per chi cerca un bbq in grado di coniugare solidità costruttiva, versatilità e attenzione alla sicurezza. Anche la promozione è ghiotta: acquistalo ora con uno sconto del 22% su Amazon.

