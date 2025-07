Grandi porzioni, piccoli consumi: la friggitrice ad aria per 9 persone è in offerta

Tra le soluzioni che stanno progressivamente ridefinendo il modo di vivere la cucina, c’è senza dubbi la friggitrice ad aria. Oggi Amazon propone il modello del marchio Princess da ben 6,5 litri a un ottimo prezzo: 94,99 euro, con uno sconto del 5%. Oltre alla capienza, questo piccolo elettrodomestico si distingue anche per i suoi consumi ridotti.

Una soluzione per famiglie e gruppi

Tra gli aspetti più interessanti c’è la capienza di 6,5 litri, pensata per rispondere alle esigenze di chi si trova spesso a cucinare per più persone. Il cestello ampio, infatti, si adatta facilmente a diverse tipologie di preparazioni, dai secondi piatti ai contorni. La presenza di 12 programmi preimpostati permette di selezionare la modalità più adatta in base agli ingredienti.

Il cuore tecnologico della friggitrice si trova nel pannello touch digitale, progettato per garantire un’interazione semplice e immediata. La tecnologia di convezione ad aria calda consente di ottenere cibi croccanti all’esterno e morbidi all’interno, con una riduzione significativa dell’uso di grassi: si parla di un taglio dell’85% rispetto alle modalità di frittura tradizionali.

Un elemento che può fare la differenza è il separatore incluso nella confezione, utile per cucinare contemporaneamente due pietanze diverse nello stesso cestello. L’attenzione alla sicurezza si riflette nella presenza del manico Cool Touch e dell’involucro termoresistente, pensati per prevenire scottature accidentali durante l’utilizzo. La scelta di materiali privi di BPA e PFOAS sottolinea l’impegno verso preparazioni più sicure e salutari.

Nonostante la generosa capacità interna, la friggitrice si mantiene su dimensioni contenute. La potenza di 1800 watt garantisce tempi di cottura ridotti e risultati omogenei, mentre il cavo di alimentazione può essere riposto nell’apposito scomparto per mantenere l’ordine sul piano di lavoro. In dotazione, un ricettario offre spunti per sperimentare nuove ricette e sfruttare appieno le potenzialità dell’apparecchio.

A distanza di tempo dal suo rilascio, la friggitrice ad aria Princess si conferma una scelta valida per chi desidera rinnovare la propria routine in cucina con un occhio di riguardo alla salute e alla semplicità d’uso. Acquistala oggi su Amazon con uno sconto del 5%.

