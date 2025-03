Grande autonomia e velocità: Motorola g54 con batteria da 5000mAh ad un SUPER PREZZO, il migliore sotto i 200€

Motorola è un'azienda con una lunga storia e tradizione nella produzione di telefoni e smartphone. Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto molto allettante e interessante del 36% su uno dei migliori smartphone sotto i 200€ dell'intero panorama telefonico e in particolar modo del catalogo dell'azienda: il Motorola G54, con lo sconto appena citato viene venduto al prezzo totale e finale d'acquisto di 159,90€. Approfittane prima che scada l'offerta!

Motorola G54: super prezzo e ottima promo

Motorola G54, come detto precedentemente, è uno dei migliori smartphone sotto i 200€ e perciò, se sei alla ricerca di un device in questa fascia di mercato entry level, sei assolutamente nel posto giusto. Questo telefono si presenta con un display LCD IPS da 6,5 pollici con una risoluzione FullHD+ e un refresh rate da 90Hz.

Il comparto fotografico è costituito da una doppia fotocamera posteriore tra cui spicca sicuramente un sensore principale da 50 MP al quale, poi, segue una camera macro da 2 MP. Completa l'intero pacchetto una fotocamera interna da 12 MP per scattare ottimi selfie.

Sotto la scocca, lato performance, svolge molto bene il suo lavoro considerando la fascia di mercato, il processore targato MediaTek: in particolar modo si tratta del SoC Dimensity 7020 affiancato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Ad offrire autonomia all'intero dispositivo ci pensa, infine, una batteria con una cella massiccia da 5.000mAh che supporta la ricarica a 15W e garantisce una giornata d'utilizzo piena anche in situazioni intense in cui il device viene particolarmente stressato. Con le spese di spedizione gratuite quest'offerta risulta davvero imperdibile per chi è interessato a questa fascia di mercato.

