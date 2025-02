Google Pixel 9 in offerta al minimo storico su Amazon: è l'affare del giorno (anche 256 GB)

Il Google Pixel 9 è protagonista di una nuova offerta su Amazon con un taglio di netto di prezzo che lo rende un vero e proprio best buy, soprattutto per chi è alla ricerca di uno smartphone compatto. In questo momento, il Pixel 9 è acquistabile in offerta al prezzo scontato di 649 euro per la versione da 128 GB. Ancora più interessante, invece, è il prezzo per la versione da 256 GB che viene proposta a 748 euro.

Da segnalare, inoltre, che gli utenti Prime Student (servizio attivabile con 3 mesi di prova gratuita e senza vincoli dagli studenti universitari) possono beneficiare di uno sconto extra di 50 euro. Gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, invece, possono acquistare lo smartphone anche in 12 rate, con carta di debito e senza finanziamento. In sconto ci sono diverse colorazioni. La promo di oggi porta lo smartphone di Google al prezzo minimo storico sullo store.

Google Pixel 9: ora è un vero affare

La scheda tecnica del Google Pixel 9 comprende il SoC Google Tensor G4, in grado di garantire una marcia in più, soprattutto nell'utilizzo delle tante funzioni IA integrate nel software. Il chip è affiancato a 12 GB di memoria RAM e 128/256 GB di storage. C'è poi un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Lo smartphone ha una batteria da 4.700 mAh, con supporto alla ricarica wireless, e una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15 con 6 major update garantiti in futuro.

Con l'offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Pixel 9 al prezzo scontato di:

649 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 128 GB 748 euro per la versione da 256 GB

Il pagamento può essere completato anche in 12 rate. Per gli utenti Prime Student c'è un extra sconto di 50 euro.