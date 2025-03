Google Fitbit Inspire 3: impermeabile fino a 5 ATM e 10 giorni di autonomia

Se preferisci le smart band agli smartwatch sono certo che non vorrai perdere questa promozione pazzesca che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Google Fitbit Inspire 3 a soli 74,90 euro, invece che 99,95 euro.

Con questo sconto del 25% il prezzo crolla e fai un vero affare. Puoi tenere costantemente monitorato il tuo corpo e tenerti in forma con molte attività sportive precaricate. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 14,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime.

Google Fitbit Inspire 3 a questo prezzo è super

Google Fitbit Inspire 3 ha un design accattivante ed è comodissima. Gode di un cinturino in silicone che non fa sudare il polso e ha un bellissimo display AMOLED a colori molto visibile protetto da un Corning Gorilla Glass 3. È impermeabile fino a 50 metri per cui lo puoi usare sotto la doccia, al mare a in piscina. Ed è con compatibile con iOS e Android.

Puoi avvalerti di moltissime funzioni per tenerti in forma e monitorare le varie attività fisiche durante il giorno. Ha il GPS integrato e più di 20 modalità di allenamento. Ti dà un punteggio in base allo stress accumulato durante il giorno e monitora il ciclo mestruale. E poi gode di una super batteria in grado di durare fino a 10 giorni con una ricarica completa.

Se vuoi qualcosa di comodo e leggero da mettere al polso che però ti permetta di tenere il tuo fisico sotto controllo non perdere questa ottima occasione. Vai subito su Amazon e acquista la tua Google Fitbit Inspire 3 a soli 74,90 euro, invece che 99,95 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.