Goditi l’estate senza zanzare con questo strumento eccezionale: lo paghi poco con il doppio sconto

La presenza di insetti volanti in casa o negli spazi esterni rappresenta una delle piccole seccature che si ripresentano puntualmente con l’arrivo delle stagioni più miti. Per chi cerca una soluzione pratica e tecnologica, la racchetta elettrica YISSVIC si distingue per alcune caratteristiche che la rendono interessante nel panorama delle zanzariere elettriche. Il modello in questione si trova attualmente su Amazon Italia a un prezzo scontato di 22,99 euro, rispetto al listino di 24,99 euro, offrendo così un risparmio, seppur contenuto, per chi desidera dotarsi di un dispositivo efficace contro zanzare, moscerini e falene.
Scarica da 4000V e doppia modalità di utilizzo
La peculiarità di questa racchetta risiede nella potente scarica elettrica da 4000V, in grado di eliminare all’istante gli insetti volanti che si avvicinano alla rete. La versatilità del dispositivo si esprime attraverso due modalità di utilizzo: quella manuale, classica, e la funzione Auto ZAP che, grazie alla luce UV integrata, attira automaticamente gli insetti per poi neutralizzarli senza intervento diretto dell’utente. Questo aspetto risulta particolarmente utile nelle ore serali o quando si desidera lasciare agire il dispositivo in autonomia.
Uno degli elementi su cui YISSVIC ha posto maggiore attenzione è la sicurezza. La struttura a triplo strato, con due reti protettive laterali, consente di utilizzare la racchetta anche in ambienti frequentati da bambini o animali domestici, riducendo il rischio di contatti accidentali con la parte elettrificata. La racchetta risulta così adatta non solo agli adulti, ma anche a chi cerca una soluzione sicura per tutta la famiglia.
Un altro punto di forza del dispositivo è rappresentato dalla batteria integrata da 1500 mAh, che assicura una buona autonomia anche in caso di utilizzo prolungato. La ricarica avviene tramite porta USB-C, una soluzione che offre flessibilità nell’alimentazione: è possibile utilizzare un adattatore da parete, un power bank o collegare la racchetta direttamente al computer. Gli indicatori LED posti sul manico permettono di tenere sotto controllo il livello di carica, evitando spiacevoli interruzioni durante l’utilizzo.
In sintesi, la racchetta elettrica YISSVIC rappresenta una soluzione completa per chi desidera gestire la presenza di insetti in casa o all’aperto, senza dover ricorrere a prodotti chimici o metodi meno pratici. Costa solo 24,99 euro su Amazon, IVA inclusa.