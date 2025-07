Goditi l’estate senza problemi, anche in casa, con il climatizzatore 3‑in‑1 (in promo per un tempo limitato)

Compattezza ed efficienza incontrano nel climatizzatore portatile Olimpia Splendid Dolceclima Compact 8X, un modello pensato per chi cerca una soluzione pratica e rispettosa dell’ambiente. Attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 270,39€, grazie a uno sconto del 10% rispetto al listino, rappresenta una scelta accessibile per migliorare il comfort domestico.

Il climatizzatore portatile Olimpia Splendid in offerta su Amazon

Con una capacità di raffreddamento di 8.000 BTU/h, il dispositivo è progettato per ambienti fino a 60 m³, ideale per monolocali o stanze singole. Il cuore della sua sostenibilità risiede nell’utilizzo del refrigerante naturale R290, caratterizzato da un Global Warming Potential di appena 3, rendendolo una delle opzioni più ecologiche disponibili. La praticità è un altro punto di forza: l’assenza della tanica per la condensa, che viene evacuata automaticamente attraverso il tubo in dotazione, semplifica notevolmente l’uso quotidiano.

Dal punto di vista tecnologico, offre un’interfaccia digitale intuitiva e un telecomando incluso per un controllo semplice e immediato. Tra le modalità disponibili, si trovano la funzione deumidificazione, il timer programmabile e la modalità sleep, che ottimizza il funzionamento per le ore notturne. Nonostante le sue dimensioni compatte, pari a soli 70 cm di altezza, e un peso di 22,5 kg, il climatizzatore si distingue per un design minimalista che si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico.

Tra le specifiche tecniche, il dispositivo vanta una classe energetica A, garantendo un buon equilibrio tra prestazioni e consumi. Il livello sonoro si attesta sui 63 dB, un valore che lo rende adatto anche per contesti dove è richiesta una certa silenziosità.

Il Dolceclima Compact 8X si propone come una soluzione moderna e sostenibile per affrontare le giornate più calde. Approfitta dell’offerta su Amazon per migliorare il comfort della tua casa senza rinunciare al rispetto per l’ambiente.

