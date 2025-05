Giardino sempre in ordine? Ora puoi, con questo tagliaerba: 70€ di sconto

Per chi cerca una soluzione pratica e sostenibile per il proprio giardino, il tagliaerba a batteria Greenworks si presenta come un’opzione interessante, ora disponibile a un prezzo scontato del 22% di 249,99 euro rispetto al precedente di 319,99 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità per accedere a un prodotto che combina prestazioni affidabili e rispetto per l’ambiente.

Versatile e super efficiente, anche sui prati più grandi

Il cuore di questo tagliaerba è costituito da due batterie al litio da 40V 2Ah, incluse nella confezione, che offrono un'autonomia ideale per prati fino a 400 mq. Queste batterie sono compatibili con altri attrezzi della gamma Greenworks, permettendo così di ottimizzare l'investimento in attrezzature per il giardinaggio. Inoltre, l'assenza di emissioni dirette e il funzionamento silenzioso lo rendono perfetto per contesti residenziali.

Uno dei punti di forza di questo modello è la sua versatilità. Grazie alla regolazione dell'altezza di taglio su cinque livelli, da 25 mm a 70 mm, è possibile adattare il taglio alle diverse esigenze del prato. Inoltre, il sistema 2-in-1 consente di scegliere tra la raccolta degli sfalci nell'ampio sacco da 40 litri o la funzione di pacciamatura, che distribuisce gli sfalci sul terreno come fertilizzante naturale.

Il design compatto e le caratteristiche ergonomiche lo rendono estremamente maneggevole. Con un peso di soli 15 kg è facile da trasportare e riporre. Le ruote posteriori maggiorate da 18 cm facilitano la manovrabilità anche su terreni irregolari, mentre il manubrio pieghevole consente di ottimizzare lo spazio di rimessaggio.

Per quanto riguarda la sicurezza, il tagliaerba è dotato di un sistema di avviamento a chiave che impedisce utilizzi accidentali, una caratteristica particolarmente utile in presenza di bambini. Inoltre, la qualità costruttiva è supportata da una garanzia di tre anni sul prodotto e due anni sulle batterie, offrendo così una maggiore tranquillità agli acquirenti.

Il tagliaerba a batteria Greenworks rappresenta una scelta moderna e sostenibile per la cura del prato. La sua capacità di coniugare prestazioni elevate, praticità e attenzione all’ambiente lo rende una soluzione ideale per chi desidera un giardino curato senza compromettere la sostenibilità. Approfittare di questa offerta significa investire in un prodotto pensato per durare nel tempo e semplificare le attività di giardinaggio: grazie alla promozione a tempo, può essere tuo a soli 249,99 euro, con uno sconto del 22%.

