26 ago 2025
Giardino sempre illuminato senza cavi: la lampada solare è scontata del 20%

Questa lampada solare è in offerta del 20%: con pannello solare, illumina gli esterni tutta la notte.

Per chi sta valutando una soluzione per l’illuminazione degli spazi esterni, la lampada solare Realky rappresenta una proposta interessante, anche in virtù della recente riduzione di prezzo che la rende ancora più accessibile. Acquistala ora a 15,99 euro, con uno sconto del 20%.

Illuminazione solare per esterni: efficienza e autonomia

La scelta di affidarsi a una lampada a energia solare si traduce in un duplice vantaggio: zero costi di elettricità e maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale. In questo contesto, il modello si distingue per una combinazione di elementi tecnici pensati per garantire affidabilità e durata nel tempo, anche in condizioni di utilizzo continuativo.

La dotazione di 113 LED ad alta efficienza consente di ottenere una luminosità complessiva di 260 lumen, sufficiente per illuminare vialetti, ingressi o aree di passaggio fino a una distanza di circa 10 metri. Il pannello solare integrato, con potenza di 1,5W, è abbinato a una batteria da 2000 mAh, che assicura una buona autonomia anche in caso di giornate con scarsa esposizione alla luce solare. L’ottica monopezzo, studiata per ottimizzare la trasmissione luminosa fino al 92%, contribuisce a ridurre la dispersione e a valorizzare la resa effettiva della lampada.

Uno degli aspetti più pratici di questo dispositivo riguarda la possibilità di selezionare tra quattro diverse modalità di funzionamento, in modo da rispondere a esigenze differenti a seconda del contesto di utilizzo:

  • Illuminazione al 100% per 25 secondi attivata dal sensore di movimento;
  • Luce costante al 15% durante tutta la notte;
  • Modalità ibrida, con illuminazione base al 10% che si intensifica al passaggio di persone;
  • Spegnimento completo, per limitare il consumo energetico quando non necessario.

Il sensore di movimento PIR, con portata fino a 6 metri e angolo di rilevamento di 120°, attiva la lampada solo in presenza di movimento, contribuendo a un utilizzo più efficiente dell’energia accumulata.

Dal punto di vista della resistenza agli agenti atmosferici, la lampada è certificata IP65, risultando adatta anche in presenza di pioggia o polvere. Il design compatto e il profilo rettangolare permettono di integrare il dispositivo in diversi contesti, senza impattare sull’estetica complessiva dell’ambiente.

Il montaggio risulta agevolato dalla presenza di un cavo impermeabile da 5 metri, che consente di posizionare il pannello solare nella zona più esposta alla luce, lasciando la lampada dove serve illuminare maggiormente. Tutti gli accessori necessari per l’installazione sono inclusi nella confezione e il posizionamento consigliato è a un’altezza di 2-3 metri dal suolo, così da ottimizzare sia la copertura luminosa sia l’efficacia del sensore di movimento.

Considerando la facilità di installazione, la totale autonomia energetica e la flessibilità nelle modalità operative, la lampada solare Realky può rappresentare una soluzione concreta per chi desidera illuminare aree esterne senza doversi preoccupare dei consumi o della manutenzione. Acquistala ora con uno sconto del 20%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.
