Giardino sempre curato senza il minimo sforzo: il robot tagliaerba di ECOVACS è scontato di 500€

L'automazione ha rivoluzionato numerosi aspetti della vita quotidiana, dall'intelligenza artificiale in cucina alla domotica che gestisce l'intera casa. Tra le innovazioni più recenti spicca l'introduzione dei robot tagliaerba, progettati per rendere più semplice e efficiente il mantenimento del giardino. Quello da acquistare oggi è l'ECOVACS G1, forte di caratteristiche innovative che promettono di cambiare il modo in cui vengono gestiti gli spazi verdi. E per la gioia del conto in banca, oggi può essere acquistato su Amazon approfittando di uno sconto di 500€ sul prezzo di listino.

Curare il giardino non è mai stato così facile

Il robot di ECOVACS utilizza la tecnologia di elusione degli ostacoli 3D AIVI, che consente di rilevare e navigare intorno agli oggetti presenti nel giardino in modo intelligente e sicuro. Il G1 è poi in grado di ottimizzare l'efficienza durante il taglio del prato con una pianificazione smart del percorso. In questo modo si riduce il tempo necessario per completare il lavoro e ci si assicura un taglio uniforme e preciso su tutte le superfici che compongono il giardino, piccolo o grande che sia.

Non manca una funzione automatica per il taglio dei bordi. Ciò significa che non è più necessario un intervento manuale per rifinire i bordi del giardino, poiché il robot è in grado di riconoscerli automaticamente e, come appena sottolineato, di tagliarli con precisione.

L'ECOVACS G1 è esteticamente molto gradevole ed è realizzato con materiali di alta qualità che si traducono in una perfetta resistenza agli agenti atmosferici. E può rivelarsi molto utile anche quando non è in funzione, perché grazie alla telecamera panoramica e alla telecamera quadrangolare può videosorvegliare il giardino e fornire immagini in tempo reale all'utente proprietario. Queste possono essere comodamente visualizzate sullo smartphone tramite l'app gratuita da scaricare da App Store e Play Store.

A proposito dell'applicazione, con una interfaccia utente intuitiva e facile da usare, permette di controllare e monitorare le attività del robot: impostare orari di lavoro, controllare lo stato della batteria, ricevere notifiche in tempo reale sulle attività in corso, delimitare confini, gestire le zone e altro ancora. Non perdere tempo: approfitta ora dello sconto di 500€ Amazon!