Giardini, cortili e vialetti: questa idropulitrice può pulire tutto e la trovi in offerta per poche ore

Per chi cerca una soluzione compatta e funzionale per la pulizia domestica e degli spazi esterni, la SEYVUM BT1400 si distingue per una combinazione equilibrata di praticità e prestazioni. In questo periodo, la si trova su Amazon a 69,99 euro, con una riduzione rispetto al prezzo abituale di 89,99 euro. Un dettaglio interessante per chi desidera ottimizzare la spesa senza rinunciare a uno strumento versatile. La struttura compatta e il peso contenuto la rendono una scelta adatta anche a chi ha poco spazio a disposizione o necessita di un prodotto facilmente trasportabile. Ricordati che potrai risparmiare altri 10€ grazie al coupon applicabile al checkout.

Design essenziale e praticità d’uso

La SEYVUM BT1400 colpisce per il suo ingombro ridotto: le dimensioni di 29 x 21 cm e il peso di appena 3,9 kg facilitano il trasporto e lo stoccaggio, anche in ambienti dove lo spazio è una risorsa preziosa. L’approccio progettuale privilegia la semplicità, con linee pulite e una dotazione che risponde alle esigenze di chi desidera uno strumento affidabile, ma senza eccessi.

Elemento distintivo di questo modello è l’ugello rotante a 360°, che consente di selezionare rapidamente il tipo di getto desiderato, semplicemente ruotando la testa. La possibilità di inclinare l’ugello fino a 180° permette di raggiungere aree difficili, come i sottoscocca delle auto o le parti più alte di una facciata, senza dover ricorrere ad accessori aggiuntivi. Un dettaglio che si traduce in maggiore efficienza operativa e tempi di lavoro ridotti.

Dal punto di vista delle prestazioni, la pressione di 100 bar e la capacità di erogazione di 480 litri/ora garantiscono risultati efficaci su superfici diverse. Si passa con facilità dalla pulizia di biciclette e mobili da giardino al lavaggio di terrazzi, auto o attrezzi, grazie ai cinque livelli di pressione selezionabili (0°, 20°, 40°, 20° angolato e 45°-50°). Questa versatilità si rivela utile anche per interventi più delicati, come l’irrigazione delle piante, sfruttando il getto a bassa pressione.

L’idropulitrice SEYVUM BT1400 si adatta a numerosi contesti: superfici in pietra, veicoli, aree esterne, barbecue, tubazioni, piastrelle, metalli e arredi in legno. Il serbatoio per detergente incluso amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo, rendendo il prodotto adatto sia per la manutenzione ordinaria sia per interventi più impegnativi. La scelta di materiali e soluzioni tecniche è orientata a garantire praticità e durata nel tempo. Comprala a 69,99€ su Amazon (che diventano 59,99€ con il coupon da 10€ applicabile al checkout)

