Gaming, streaming e produttività ovunque: tablet BESTTAB A20, ora con un coupon di 90€

Se cerchi un tablet potente, fluido e perfetto per gaming e streaming, il BESTTAB A20 è una scelta da non perdere. Dotato di 24 GB di RAM (espandibili), processore octa-core, schermo FHD+ a 120 Hz e connettività 5G WiFi, offre prestazioni di alto livello a un prezzo eccezionale. Oggi su Amazon lo trovi a soli 109,99€ grazie al coupon da 90€ applicabile al checkout

BESTTAB A20: il tablet Android 14 da 10 pollici con prestazioni top, oggi a un prezzo bomba su Amazon

Il BESTTAB A20 è un device progettato per offrire massima fluidità e multitasking impeccabile. Grazie ai suoi 24 GB di RAM (12GB+12GB espandibili) e al potente processore octa-core, puoi utilizzare più app contemporaneamente senza rallentamenti.

Che tu stia guardando film in alta definizione, navigando sul web, giocando a titoli pesanti o lavorando in mobilità, questo tablet garantisce reattività e prestazioni fluide.

Lo schermo IPS da 10 pollici con risoluzione 1920x1200 FHD+ offre immagini nitide e dettagliate, con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz che assicura transizioni fluide e un'esperienza visiva più immersiva.

Perfetto per streaming su Netflix, YouTube o Prime Video, grazie al supporto Widevine L1, potrai goderti contenuti in alta qualità senza compromessi.

Con 256 GB di memoria interna, hai spazio a sufficienza per app, giochi, foto e video. Ma se non basta, puoi espandere la memoria fino a 2TB tramite scheda microSD, trasformando il tablet in un vero e proprio hub multimediale.

Dotato di una fotocamera principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 5 MP, il BESTTAB A20 è ottimo se devi fare tante videochiamate nitide su Zoom, Teams o WhatsApp e per scattare foto di buona qualità. La connettività è al top con il supporto per il WiFi 5G, garantendo una navigazione veloce e stabile ovunque ti trovi.

La batteria garantisce ore di utilizzo senza preoccupazioni, mentre Android 14 ottimizza il consumo energetico e offre un'interfaccia moderna e intuitiva.

Oggi puoi acquistare il BESTTAB A20 a soli 109,99€, grazie al coupon di 90€ da applicare al checkout, spese di spedizione comprese.