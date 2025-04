Frullatore elettrico in sconto Amazon: il prezzo è IRRESISTIBILE

Il frullatore elettrico Russell Hobbs è quello che ti serve per iniziare la giornata con uno smoothie fresco o per preparare facilmente in casa salse, pesti o cocktail con una facilità strepitosa. Oggi puoi acquistarlo in offerta su Amazon al prezzo eccezionale di 29,99 euro invece di 39,63, con spedizione Prime, consegna immediata e IVA compresa nel prezzo.

Frullatore elettrico Russell Hobbs Mix & Go Steel: frullati perfetti in pochi secondi

Il frullatore in questione è dotato di un motore da 23.500 giri al minuto con cui potrai frullare tutto in pochissimi secondi: dalla frutta alla verdura fino addirittura al ghiaccio e altri ingredienti. I 300W di potenza lo rendono incredibilmente compatto e altrettanto grintoso.

All'interno della confezione troverai ben due contenitori da 600 ml in plastica Tritan, super resistenti e senza BPA, che potrai usare sia per frullare sia per bere direttamente le tue creazioni grazie al tappo con beccuccio. L'idea è quella di permetterti di frullare, chiudere il tutto e portare via, magari in giro con te. Questi contenitori si adattano perfettamente al portabicchieri dell'auto, quindi potrai gustarti la tua bevanda ovunque: durante una gita, in palestra o persino al lavoro.

Il funzionamento poi è semplicissimo: ti basta inserire il contenitore, bloccare e lasciare che il frullatore faccia tutto da solo. Non ci sono pulsanti da premere o ulteriori "complicazioni". Quando hai finito potrai smontare tutto e buttarlo in lavastoviglie, dato che i componenti sono tranquillamente rimovibili e lavabili.

Dal design in acciaio inox spazzolato che lo rende anche un oggetto bello da vedere e che funziona da pezzo di arredamento in cucina, è uno strumento pratico, veloce e molto versatile. Un must da non farti scappare, specialmente a questo prezzo: acquista il frullatore Russell Hobbs Mix & Go Steel a soli 29,99 euro invece di 39,63.